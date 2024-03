Golob udaril po mizi: Skrajni čas je, da se stavka zdravnikov zamrzne, zanjo ni prav nobenega razloga več

Skrajni čas je, da se stavka zdravnikov zamrzne, zanjo ni prav nobenega razloga več, je po današnjem obisku Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor v izjavi medijem dejal predsednik vlade Robert Golob. Zahvalil se je osebju UKC in dejal, da je s tem, kar je danes videl, zelo zadovoljen.

Premier se je zahvalil vsemu osebju UKC Maribor, negovalcem, strokovnemu osebju, medicinskim sestram, zdravnicam in zdravnikom, ki po njegovih besedah tudi v teh dneh enako predano delajo in skrbijo za paciente. Spomnil je, da je v zadnjih dveh tednih obiskal kar nekaj bolnišnic, od Postojne, Jesenic ter UKC Ljubljana in danes UKC Maribor. »In ena stvar je skupna vsem. Tam, kjer imamo povezane ekipe, tam, kjer vsi zaposleni delujejo kot eno, tam ni težav. In jaz si želim, da bi to sporočilo, da se morajo razmere v zdravstvu reševati celovito, in ne parcialno za eno skupino, prodrlo v možgane vseh. Ker nihče v zdravstvu ne more delati sam,« je poudaril premier.

Želi si, da sporočilo prišlo do Fidesa

Premier si želi, da bi to sporočilo prišlo tudi do sindikata Fides. »Hkrati pa ponovno dajem poziv - jutri so nova pogajanja, skrajni čas je, da se stavka zamrzne. Stavka danes ne koristi prav nič pri pogajanjih, škodi pa pacientom. In zanjo ni prav nobenega razloga več,« je še dejal predsednik vlade.