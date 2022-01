Predlog o energetskih vavčerjih splaval po vodi

Predlog zakona o začasnih ukrepih za preprečevanje energetske revščine, s katerim so želeli v opoziciji socialno najbolj ranljivim razdeliti energetske vavčerje, je končal zakonodajno pot. Pred kratkim so ga zavrnili člani odbora državnega zbora za delo, danes pa se je državni zbor s tem le še seznanil. Predlog zakona s podobno vsebino medtem napoveduje vlada.

Po predlogu, ki so ga pripravili v poslanskih skupinah SD, LMŠ, Levica in SAB, bi 75.000 socialno ogroženim razdelili dobropis v višini 150 evrov, 200.000 prejemnikom otroškega dodatka v prvih šestih dohodkovnih razredih pa v višini 40 evrov. Unovčili bi jih lahko v celoti ali po delih za plačilo energentov.

Doblekar: Vlada razmere spremlja

Predlog na seji odbora državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide prejšnji teden ni dobil zadostne podpore in Boris Doblekar (SDS) je danes na plenarni seji opozicijske poslance pohvalil za pripravo zakona, a dodal, da so predvideli preozek krog upravičencev. Zagotovil je, da vlada razmere spremlja.

»Vlada zelo podrobno spremlja trende gibanja cen energentov in se tudi zelo zaveda problematike zaradi podražitev,« je dejal. Napovedal je, da vlada hiti s pripravo svojega zakona, ki bo celovito odgovoril na razmere in potrebe državljanov.

Znižanje prispevkov in dajatev?

Čeprav pristojni odbor predloga zakona ni podprl, pa je sprejel nekatere sklepe. Nanje je spomnil Edvard Paulič (LMŠ): vlada naj v roku 15 dni sprejme ukrepe, s katerimi bi začasno znižala prispevke, dajatve in trošarine na energente, pripravi pa tudi razlago zakona o oskrbi s plinom na način, da bo jasno razvidno razlikovanje med gospodinjskimi in poslovnimi odjemalci. Tega bodo veseli predvsem stanovalci v večstanovanjskih stavbah, ki se ogrevajo prek skupne kotlovnice ali daljinskega ogrevanja, saj so jim dobavitelji do zdaj zaračunavali poslovni odjem, ki je bistveno dražji od gospodinjskega.