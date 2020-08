Pred neurjem iskali zaklonišča (FOTO)

Kolikor so lahko ocenili do zdaj, je razbito vetrobransko steklo in poškodovana streha.

Po zraku leteli ležalniki

Gasilci niso imeli počitka. FOTO: PGD Babiči

Drevo na avto Saše Lendero

»Nikoli nisem doživela česa tako groznega,« je o hudem neurju, ki ga je doživela v Umagu, povedala glasbenica Saša Lendero. Z družino je prišla na obisk k staršem svojega partnerja, tudi glasbenika Mihe Hercoga. »Napovedovali so nevihto, a česa takega ni bilo pričakovati. V nekaj sekundah je z obilnim deževjem privršal veter, tako močno je tulil, da se med seboj nismo slišali. Nismo imeli časa ničesar pobrati, zaprli smo se v hišo, od koder se niti čez okna ni videlo ven,« pripoveduje pevka, ki je večji del noči s svojimi prebedela in poslušala, če bo sledilo novo neurje. »Posebno hudo je bilo v kampih, bivanje v šotoru pa bi bilo lahko v takem neurju smrtno nevarno. K sreči pa, kar je najbolj pomembno, po mojem vedenju žrtev ni bilo.« Povedala je, da je škoda ogromna: »V Umagu se je potopilo dosti čolnov in jadrnic, na obalo je naplavilo gliser. Veter je izruval tudi velika, stara drevesa, odkrival strehe, nekatera okna je pometalo ven.« Drevo pred hišo je padlo na njihovo osebno vozilo: »Gasilce oziroma policijo smo poklicali v ponedeljek, povedali so nam, da bodo zaradi mnogih urgentnih intervencij prišli predvidoma v sredo,« pravi pevka, ki to sicer povsem razume. »Kolikšna je škoda, težko ocenim, kar je vidno, je razbito vetrobransko steklo in poškodovana streha.«

V ponedeljek pozno popoldne je slovensko Istro zajela močna nevihtna linija z viharnimi sunki vetra in obsežnimi nalivi, ki so se iznad Primorske začeli širiti prek Notranjske v osrednjo Slovenijo in naprej v Zasavje, Posavje ter Podravje. Najhuje pa je bilo na Notranjskem in v Istri. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je neurje prizadelo območja petindvajsetih občin po Sloveniji: občine Ajdovščina, Ankaran, Črnomelj, Divača, Domžale, Hrpelje–Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Kočevje, Komenda, Koper, Laško, Ljubljana, Mokronog–Trebelno, Piran, Pivka, Prevalje, Rogatec, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Šmarješke Toplice, Tišina, Velenje in Zagorje ob Savi. V povezavi s tem je bilo zabeleženih 76 dogodkov, od tega devetnajst na Notranjskem, v Ljubljani z okolico deset, najbolj prizadete pa so bile, kot zapisano, občine slovenske Istre, kjer je bilo zabeleženo 29 dogodkov.Za istrskimi gasilci je bila noč, v kateri so odpravljali posledice pobesnelega neurja, dolga. Nekateri domačini z Obale navajajo, da je bilo podobno sodnemu dnevu, turisti pa so se plimovanja in sunkov vetra ustrašili še bolj. »Česa takega v vsem življenju še nisem doživela. Bežali smo s piranskega trga in iskali zaklonišča. Nad nami so leteli plastični stoli, s piranske plaže pa po pripovedovanju turistov tudi ležalniki, brisače in drugo,« nam je povedala 39-letnaiz Maribora, mati šestletne deklice in triletnega sina, ki je nekaj ur pred tem z družino prišla na dopust v Piran.V Piranu je najmočnejši sunek vetra dosegel 122 kilometrov na uro. Veter je ruval in podiral drevesa, odkrival strehe in zapiral dostopne poti, nastajali so prometni zastoji, mnoge ceste so bile zaradi zrušenega drevja in vejevja neprevozne. V Piranu so bili nekaj časa brez elektrike in telefonskih povezav, veter je poškodoval številne strehe in dimnike, pa tudi avtomobile in plovila.Poveljnik Gasilske brigade Koperje povedal, da je bilo čez večer in v noči na torek na terenu okoli 100 gasilcev koprske gasilske brigade in prostovoljnih društev iz slovenske Istre: »Intervenirali smo 82-krat, včeraj (v torek, op. p.) dopoldne pa smo imeli odprtih še devet intervencij. Največkrat smo posredovali v Kopru.« Devetdeset odstotkov posredovanj je bilo zaradi podrtih dreves, vejevja, pa tudi zaradi poplav v kleteh in drugih infrastruktur, javnih površin, kot je Prešernov trg v Kopru, od koder so morali prav tako prečrpavati vodo. Ogromno razdejanja je bilo v istrskih avtokampih, je dejal Glavina, največja materialna škoda pa na strehi ortopedske bolnišnice v Valdoltri in krovu dijaškega doma v Portorožu.Meteorna voda, ki je zalivala ceste, je povzročila ogromno težav tudi v prometu. S koprske policijske uprave so sporočili, da je bilo v včerajšnjem neurju veliko prometnih zastojev, tudi v tunelih: »Drevesa so padla na vozišče na cesti Materija–Obrov, v Račicah, na cesti Strunjan–Beli križ, na Šmarski – odcep za Grintovec, na cesti Jagodje–Lucan, Mala seva, v avtokampu na Debelem rtiču se je zaradi neurja odlomila veja in padla na kombi, na stari Šmarski je z barake vrglo streho na cesto ... bilo je še več drugih dogodkov in zastojev.« Ob nevihtah svetujejo previdnost na cestah: »Naj ne bo odveč ponovno opozorilo, da se v predorih, na avtocesti, pod nadvozi, v predorih ne ustavljamo in ne obračamo vozila. Ne vozimo v nasprotno smer ali vzvratno, prav tako je treba prilagoditi hitrost in varnostno razdaljo, neodgovorni vozniki namreč ob neurju na avtocesti še vedno ustavljajo v predoru, na odstavnem pasu, obračajo vozila, s tem pa ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu.«