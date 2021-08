Preberite, kaj Krek sporoča ravnatelju iz Prebolda

Ravnatelj osnovne šole Prebold, ki ne pristaja na pogoj PCT v šolah, še vedno dviguje prah. Medtem ko je postal junak v očeh proticepilcev, je zlasti strokovna javnost ogorčena nad njegovim početjem. Še zlasti razburja dejstvo, da je v dopisu na ministrstvo zahteval dokaze o virusih kot povzročiteljih bolezni, za dokaze o prenosu domnevne viroze z osebe na osebo in konkretne študije o učinkovitosti cepiva.Brez dlake na jeziku je bil o potezah ravnatelja direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz). V odzivu za portal N1 mu je sporočil, da so že leta 1898 pojasnili, kaj so virusi in kakšno je njihovo delovanje, ter tudi, da so cepiva uporabljali že sto let prej, proti govejim kozam. »Mene pa v 21. letu ravnatelj osnovne šole sprašuje, naj mu dam znanstvene dokaze o virusih kot o povzročiteljih bolezni. Napotil bi ga v 7. ali 8. razred pa naj vpraša učence, mislim, da vedo odgovor na to Nekje je meja, in tukaj je meja. Ravnatelj je najbrž dal cepiti svoje otroke proti virusnim boleznim. Gre za vprašanje, ki ni na ravni ravnatelja, to bi res moral vedeti,« je povedal Krek.Žurej za zdaj, potem ko šolski svet ni glasoval o njegovi razrešitvi, ostaja ravnatelj, a inšpekcija zahteva njegovo razrešitev.