Javnost zgrožena zaradi poteze ravnatelja, odzval se je tudi Janša

Zgroženi odzivi

Izvajanje hitrega testiranja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju preverja zdravstveni inšpektorat, ki pa je ob 710 nadzorih le enkrat izrekel globo. In sicer Osnovni šoli Prebold, kjer se testirati ni želel ravnatelj, poroča portal N1.Ravnatelj se je ob prošnjah za pojasnilo skliceval na dejstvo, da postopki še niso zaključeni, prav tako ni odgovoril na vprašanje, ali bo v prihodnjem šolskem letu izpolnjeval pogoj PCT. Kot je slišati, Žurej dvomi o ukrepih, ki jih sprejema vlada, in izraža skrb za človekove pravice ter pravno državo. Kot poroča N1, je že marca ministrstvu za izobraževanje in ministrstvu za zdravje poslal prošnjo za dokaze o virusih kot povzročiteljih bolezni ter učinkovitosti cepiv. Dokument, ki to dokazuje, je že kroži po spletu.Menda se je ukrepom na šoli upiral le Žurej, ki tudi že v prvem valu naj ne bi želel nositi maske. To je storil šele po pritisku sindikata. Poleg tega so zaradi njegovih stališč že vidne tudi posledice: v šoli in vrtcu se je cepila samo četrtina zaposlenih.»Ravnatelj je javni uslužbenec in zanj veljajo enake obveznosti, ki izhajajo iz predpisanih aktov o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom sars-cov-2. Prav tako za ravnatelja veljajo obveznosti cepljenja ali testiranja,« so komentirali na ministrstvu za izobraževanje.Kakšna usoda čaka ravnatelja ob začetku novega šolskega leta, še ni znano, je pa primer že dvignil veliko prahu tudi na družabnih omrežjih. Med drugim se je z ogorčenjem odzval nekdanji gospodarski minister in član vladne svetovalne skupine, ki je pripravljala protikoronske paketein na twitterju zapisal: »Ne bi verjel, da v naših šolah učijo takšni bedaki, ki po vsem kar se je zgodilo še zahtevajo dokaze, da virusi povzročajo bolezni in se prenašajo od človeka na človeka, če ne bi obstajal še bolj butast ravnatelj, ki te nebuloze celo posreduje kot resna vprašanja ministrstvu.« Njegov zapis je delil tudi premier