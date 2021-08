Bo ravnatelj, ki zavrača testiranje in maske, odletel? To so storili inšpektorji

Inšpektorat podal dva predloga za njegovo razrešitev

Ravnatelj OŠ Preboldje zadnje dni v javnosti dvignil kar nekaj prahu, saj dvomi o ukrepih, ki jih sprejema vlada in izraža skrb za človekove pravice ter pravno državo . Kot je pred dnevi poročal N1, je že marca ministrstvu za izobraževanje in ministrstvu za zdravje poslal prošnjo za dokaze o virusih kot povzročiteljih bolezni ter učinkovitosti cepiv. Po spletu je zaokrožil tudi dokument, ki to dokazuje.Mnogi so se ob ravnanjih ravnatelja spraševali, ali bo po vsem tem sploh obdržal službo. Menda se je ukrepom na šoli upiral le on, saj tudi že v prvem valu naj ne bi želel nositi maske. To je storil šele po pritisku sindikata.Na šolskem ministrstvu so za Slovenske novice pojasnili, da lahko v skladu z veljavno zakonodajo ravnatelja razreši le svet zavoda osnovne šole. »Inšpektorat RS za šolstvo in šport je podal dva predloga o razrešitvi ravnatelja svetu zavoda Osnovne šole Prebold, vendar svet zavoda o tem še ni odločal. Inšpekcijski postopek zato še ni končan, do zaključka le-tega pa inšpektorat tudi ne more podati podrobnejših informacij o opravljenih inšpekcijskih nadzorih,« pravijo pristojni.Vse zadeve, ki se nanašajo na zagotavljanje PCT pogojev v šolskem prostoru, so sicer v pristojnosti zdravstvenega inšpektorata, še dodajajo na ministrstvu.Za komentar na predlog inšpektorata smo zaprosili tudi ravnatelja Žureja, a njegovega odgovora še nismo prejeli.