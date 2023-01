Pozor, zaradi bolniških odsotnosti za dva tedna zapirajo več uradov

Prihodnja dva tedna, od 16. do 27. januarja, bo zaprtih več krajevnih uradov na območju Upravne enote Ljubljana. Kot so sporočili, bodo zaprti krajevni uradi Ig, Notranje Gorice, Velike Lašče, Dobrova in Škofljica, razlog pa so bolniške odsotnosti. Krajevni urad Medvode ostaja odprt vsak dan.

Na Upravni enoti Ljubljana stranke obveščajo, da lahko nujne zadeve urejajo na Tobačni ulici 5 v Ljubljani, v času uradnih ur. Skladno z uredbo o upravnem poslovanju se za obisk lahko naročite prek klicnega centra na telefonski številki 01 828 16 90 oz. za krajevni urad Medvode na številki 01 828 16 94.

Veliko strank se še vedno naroča

Prav tako se lahko naročite prek spletne aplikacije UeNaročanje. Ob tem na upravni enoti svetujejo, da za potrditveno sporočilo termina preverite vsiljeno pošto.

Stranke, ki niso naročene, lahko storitev opravijo v poslovnem času Upravne enote Ljubljana. Ker pa se velika večina strank na storitve še vedno naroča, je velika verjetnost, da bo treba počakati na prvi prost termin med naročenimi strankami, so še sporočili.