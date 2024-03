Pozor, če ste iz Nove Gorice, vas na ta dan lahko čaka evakuacija

Pred dnevi smo poročali, da so v Novi Gorici našli 250-kilogramsko letalsko bombo, nato pa še eno. Sprva se je omenjalo, da bodo 10. marca prvo bombo nevtralizirali in izvedli evakuacijo, a kot so zdaj sporočili na facebook strani Mestne občine Nova Gorica, se bo evakuacija zgodila 17. marca.

»Po včerajšnjem sestanku predstavnikov civilne zaščite in policije z Samo Turel župan Mestne občine Nova Gorica in s pristojnimi na italijanski strani na goriški prefekturi zaradi najdbe dveh neeksplodiranih letalskih bomb na območju novogoriške železniške postaje je bila sprejeta odločitev, da bo nov datum evakuacije predvidoma nedelja, 17. marec 2024,« so zapisali.

Še naprej bodo iskali

Ugotavljanje prisotnosti drugih neeksplodiranih ubojnih sredstev se bo v naslednjih dneh nadaljevalo. V mestni občini pravijo, da bodo člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi do konca pregledali območje, na katerem bi še lahko bila kakšna bomba.

»V prihodnjem tednu bodo po vnovičnem sestanku pristojnih na obeh straneh meje, v ponedeljek, 11. marca, usklajeno z italijansko stranjo stekli postopki priprave na dan evakuacije in obveščanje,« so še zapisali.