V Novi Gorici našli veliko bombo: potrebna bo evakuacija prebivalstva

Mestna občina Nova Gorica poroča, da so pirotehniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Severne Primorske danes v smeri severno od novogoriške železniške postaje pod enim izmed tirov našli 250 kg težko letalsko bombo. Območje so pregledovali zaradi prenove železniške postaje.

Kot pravijo v mestni občini Nova Gorica, gre za bombo iz druge svetovne vojne, ki je enaka tisti, ki so jo odkrili lansko leto. »Za razliko od lanskega primera, ko so bombo delavci odkrili med gradbenimi deli, so jo tokrat odkrili pirotehniki in jo tudi nadzorovano odkopali. Bomba je pod nadzorom, prekrita z materialom in bo na lokaciji ostala do dneva, ko bo izvedena njena nevtralizacija ter obenem evakuacija bližnjega prebivalstva na obeh straneh državne meje,« so zapisali.

Znan je tudi že predvideni datum, ko naj bi se evakuacija zgodila. Kot so zapisali, je njen predvideni datum 10. marec 2024.