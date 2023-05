Poznata se od otroštva, zdaj slavila zlato obletnico (foto)

S sklenitvijo zakonske zveze človek povezuje svoj cilj, da bi s svojim življenjskim sopotnikom skupno in v slogi preživel lepe in težke trenutke, ki jih prinaša življenje. Jubileji se prav posebno dotaknejo naših src, saj nam povedo, da je nekdo dolgo vztrajal pri tem, za kar se je nekoč odločil.

Zlatoporočenca s pričama

Zlato poroko, spoštovanja vredno obletnico, sta v širšem družinskem krogu obhajala zakonca Marija, rojena Vesenjak, in Franc Bezjak iz Placerovcev. Poročila sta se 12. maja 1973 v cerkvi svete Marjete niže Ptuja, obred je takrat opravil ženin stric, duhovnik Jože Vesenjak.

Obred so začeli v cerkvi v Gorišnici.

Praznovanje 50-letnice je potekalo pred dnevi, obred so začeli v cerkvi v Gorišnici. Mašo, ki jo je daroval Ivo Holobar, so obogatili sorodniki pevci. Poročni priči sta bili isti kot pred petimi desetletji: Mariji je bil priča brat Slavko Vesenjak in možu stric Stanko Bezjak. Po maši so se podali v gasilski dom Gjevci-Placerovci, kjer sta jih čakala dobro kosilo in različen zabavni program: od petja do skečev, ob katerem so se do solz nasmejali. Vnuki so pripravili videospot in zaigrali na instrumente, presenečenje pa je bilo družinsko drevo, ki sta ga pripravili snaha Lidija in vnukinja Ajda.

Dobesedno skupna pot

Ženin in nevesta sta iz iste vasi in sta se poznala od otroštva. Tudi osnovno šolo sta oba obiskovala v Gorišnici. Franc je nadaljeval šolanje na gradbeni srednji šoli v Mariboru. Zaposlil se je v Gradbenem podjetju Drava Ptuj. Tam je delal 10 let in nato se je podal v Avstrijo, kjer je delal vse do upokojitve. Marija je ostala doma na kmetiji in pomagala staršem, čeprav si je želela postati učiteljica, ker je zemlja zahtevala delovne roke. Ko sta se poročila, sta od Marijinih staršev dobila manjšo kmetijo in tam sta si ustvarila skupen dom.

Marija in Franc Bezjak sta mnogim za zgled.

V zakonu so se jima rodili Andrej, Matej, ki se je kmalu po rojstvu preselil v večnost, nato sta dobila še Matejo, Marka, Petra in Janeza. Otroci so si prav tako ustvarili družine, slavljenca tako razveseljuje 13 vnukov.

Marija in Franc se veselita prav vsakega dne posebej in sta zelo aktivna. Rada se družita s sorodniki in prijatelji, redno obiskujeta tudi sveto mašo. Razveselita se vsakega obiska, da lahko poklepetata o novostih v domačem kraju. Sebi in svoji družini želita zdravja, vsem drugim miru in zadovoljstva na svetu, sorodniki in povabljenci na slavje pa so se jima med drugim zahvalili za zgled zakonskega življenja.