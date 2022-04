Pošastni tovornjaki zavzeli športno dvorano (FOTO)

Arena Stožice je bila konec tedna nabito polna. A ni šlo za prav noben športni dogodek, ampak povsem svojevrstno predstavo Pošastnih tovornjakov. Ker se uradni naziv šova začne s Hot Wheels, je kajpada hitro jasno, da je bil to v prvi vrsti dogodek za mlajšo populacijo.

Orjaške mašine, zmečkana pločevina, bobneči zvok visokih obratov, vonj po izpuhu, predvsem pa po žganju gromozanskih pnevmatik. In seveda osupla množica gledalcev. Zanimanje je bilo tako veliko, da so dvema sobotnima spektakloma dodali še nedeljskega. Tudi ta je bil skoraj v celoti razprodan. Šlo je pravzaprav za tipičen ameriški šov, v katerem je še polno (nepotrebne) animacije, govorjenja, motivacije k potrošništvu ... Vendar to na otroško veselje ni imelo vpliva.

Hot Wheels tokrat v pravi akciji, in ne le na TV-zaslonu FOTO: Voranc Vogel

Ni ga otroka, ki bi v današnjih časih spregledal Hot Wheels, avtomobilčke, ki so si slavo izborili zaradi risane serije. V svetu otroštva so vsemogočni, del svoje realnosti pa so prvič do zdaj pokazali tudi v Sloveniji. V naši prestolnici so se ustavili v sklopu evropske turneje Hot Wheels Monster Trucks Live.

Milijone let v preteklost

Karavani izjemno privlačnih in predelanih vozil se je pridružil tudi Mega Wrex. Dvanajstmetrski orjak, ki je čas zavrtel milijone let v preteklost. Spremenil se je v dinozavra in s silo moči brez težav prežvečil avtomobil. Vmes pa še malo bruhal ogenj. Podatek, da ga poganja kar 1800 konjskih moči, mlajši populaciji ne pove kaj dosti, odrasli pa ob tem podatku hitro spoznajo, kako močan je ta stroj.

Če je bila predstava in vožnja tovornjakov, junakov iz risanke, bržkone najatraktivnejša otrokom, pa je bila največ začudenja in povešenih čeljusti, tudi strahu, med večino obiskovalcev deležna trojica mladih motokrosistov. Vragolije in akrobacije, ki so jih izvajali ob svojih skokih na mega skakalnici, so svetovno atrakcijo naredile še precej zanimivejšo.

Predstava je bila pravzaprav nekakšen družinski dogodek. FOTO: Voranc Vogel

Še pred predstavo smo se pogovarjali z voznikom enega od orjaških vozil Tannerjem Rootom. Kot pravi, je že kot otrok občudoval tako velika vozila in z njimi povezane šove, čez leta pa so se mu otroške sanje uresničile. »Vendar sanje niso bile dovolj, do tega se pride s trdim delom,« je pojasnil.

Navadnim smrtnikom se zdi upravljanje takšnega orjaka nepredstavljivo oziroma izjemno zahtevno, toda sogovornik zatrjuje, da ni tako. »Načeloma sploh ni težko. Je kot vožnja običajnega vozila, le konjskih moči je bistveno več. Posebnost je tudi neodvisno krmiljenje, saj lahko po potrebi obrnemo tako sprednja kot zadnja kolesa. Tako sta mogoča obračanje in manevriranje na precej majhnem območju, čeprav je vozilo veliko.«

Vreden je do 250 tisočakov

V običajnem okolju bi takšna vožnja predstavljala tveganje za poškodbo ali celo smrt, a Tanner Root miri, da je pri vozilih, ki jih upravlja on, to daleč od resnice. »Gre za eno najvarnejših motornih vozil. Na sedež smo pripeti s pettočkovnim varnostnim pasom in tako imenovano napravo Hans z varnostno kletko. V naših vozilih z vročimi kolesi smo tako zelo varni.«

Če se izdelave pošastnega tovornjaka lotijo z ničle, ekipa usposobljenih strokovnjakov potrebuje kakšna dva meseca. Cena enega pa se giblje med 200.000 in 250.000 evri.

Zahtevne priprave Kako velik projekt je to, pove že podatek, da postavitev prizorišča traja kar tri dni. Pripravlja ga 50-članska mednarodna ekipa, 30 nastopajočih s spremljevalci in okoli 150 lokalnih strokovnjakov in delavcev na svojih področjih. To so sicer ljudje v ozadju, ki skrbijo, da vse poteka nemoteno, glavni – in seveda največja paša za oči – pa so megavozila sama in njihovi vozniki.

Vsak strokovnjak na svojem področju potrebuje veliko treninga in kilometrine, da je uspešen oziroma uspešnejši. Kako pa se usposabljajo in pripravljajo za tovrstne šove? »Predstave za množico so pravzaprav naš trening. Veliko voznikov prihaja iz dirkaškega okolja, tako da vozilo znajo dobro upravljati in se znajdejo. To nam je v veliko pomoč, da lahko za občinstvo pripravimo tako neverjetne predstave.«

Vonj po zažganih pnevmatikah se je razširil po vsej dvorani. FOTO: Voranc Vogel

Pokalo je, da so dušilci zvoka prav prišli. FOTO: Voranc Vogel