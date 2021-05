Ponekod že toča: poglejte, kje bi še lahko klestila (VIDEO)

Verjetnost toče za danes popoldne. FOTO: Arso

Po dokaj lepem in sončnem dopoldnevu se je ponekod razbesnela druga letošnja toča. Bralka z Vrhnike nam je poslala posnetek in zapisala, da se je z neba usula drobna toča. Nevarnost toče je trenutno v Ljubljani z okolico, kjer obstaja srednja verjetnost tega pojava.Na Bovškem, na Dolenjskem, Gorenjskem, Kočevskem in Notranjskem je verjetnost toče zaznavna, medtem ko je zelo majhna v Beli krajini, na Goriškem, Koroškem, na Obali, v Podravju, Pomurju, Savinjski, Spodnjem Posavju in Zgornjesavski pokrajini.Meteorologi so za danes napovedali, da bo čez dan od severa pričelo deževati, dež pa se bo razširil nad večji del Slovenije.Jutri bo povečini sončno, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Do jutra bo po nižinah marsikje nastala megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem ob šibki burji do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj.