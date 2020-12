Policisti razkrivajo, kaj se je v petek dogajalo na shodu

V petek so policisti na območju središča Ljubljane opravili varovanje neprijavljenega shoda. Okoli 19. ure so se udeleženci v nekaj deset osebnih vozilih zbrali pred državnim zborom, nato pa krožili po okoliških ulicah do približno 20. ure, poroča PU Ljubljana. Dodali so, da so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih ter površinah v Republiki Sloveniji.



Pri varovanju shoda so policisti ugotavljali identiteto 38 oseb. Pri tem so ugotovili eno kršitev zakonu o javnih zbiranjih in vodijo prekrškovni postopek. V poročilu dodajajo, da je bilo ugotovljenih sedem kršitev prometne zakonodaje (zakona o pravilih cestnega prometa, zakona o motornih vozilih in zakona o voznikih). V dveh primerih so kršiteljema izdali plačilni nalog, v enem primeru je šlo za kršitev zakona o pravilih cestnega prometa, in sicer prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladanja vozila, v drugem pa za kršitev zakona o motornih vozilih. V enem primerih pa je bilo izrečeno opozorilo. Ugotovljenih je bilo tudi 13 kršitev odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, kršiteljem so bila izrečena opozorila.



Nadaljujejo zbiranje obvestil o dogodku. V primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj bodo ukrepali v skladu z zakonodajo.