Pogorelcem pomagali tudi bralci Novic

Dan po požaru. FOTO: Drago Perko

Ognja in drv ne bo več

Avguštin in mama Marija bosta z donacijo kupila novo spalnico. FOTO: Drago Perko



Denar za spalnico

Sabina in družina odštevajo dneve do selitve v obnovljeni dom. FOTO: Drago Perko

Optimistično čakata mojstre

Strehe in fasade so urejene. FOTO: Drago Perko

»Kar hitro vse poteka, še kak mesec in bomo spet vsi skupaj doma. Komaj že čakamo,« se vrnitve v obnovljeno hišo veseli. Podobno je pri sosedovih, družinahin. Konec januarja se je vsem trem družinam iz Višnje Gore življenje obrnilo na glavo, ko je v četrtek, 28. januarja zvečer, izbruhnil požar.»Akcija je bila dokaj zahtevna,« je dejal, poveljnik Gasilske zveze Ivančna Gorica. V centru Višnje Gore so zagorela ostrešja treh hiš; med stenami ni bilo požarnih zidov, zato se je požar širil, uničil je tri stanovanja. Gasilo je 110 gasilcev iz devetih enot. Ogenj so omejili do 21. ure. Sreča v nesreči je bila, da so bili gasilci ob pozivu, 17.48 je bilo, doma in so lahko hitro ukrepali. Nastala je velika škoda, a tudi z vašo pomočjo, drage bralke in bralci, se življenje pogorelcev vrača v normalne tirnice. V Krambergerjevem skladu so se nabrala sredstva, vsem trem družinam pa smo minuli teden podarili po 1000 evrov.»Denar bomo porabili za ograjo,« nam je povedala Sabina, ki bdi nad tremi otroki, možpa je v službi. Podobno je bilo 28. januarja, ko je zagorelo. »Žena je bila sama z njimi, najmlajša je spala zgoraj v mansardi, ki sem jo uredil, pred njenim rojstvom. Še dobro je nismo začeli uporabljati, pa se je zgodilo tole ... Na srečo je žena slišala pok, šla je gor in zavonjala dim. Pograbila je hčerko in otroka, bosi so stekli na ulico, medtem pa je že začela padati opeka s strehe,« je Amir opisal herojsko dejanje svoje žene. Po požaru so se znašli, kot so vedeli in znali. Lažje tudi zavoljo dobrih ljudi in akcije občine Ivančna Gorica.Nekaj sto metrov proč so našli začasni dom. Širokosrčni gospodjim je odstopil hišo, danes plačujejo le stroške bivanja in odštevajo dneve, da se vrnejo domov. »Avgusta dobimo toplotno črpalko, ognja in drv ne bo več v hiši. Gospodu Brodniku smo zelo hvaležni. Ker ima veliko hišo, smo lahko notri začasno spravili tudi novo pohištvo,« je sklenila Kovačevićeva.Par deset metrov proč živitain njen sin. Marija je ob našem obisku čakala sina, ki je moral k zdravniku. »Vesela sva, ker se obnova lepo nadaljuje, veliko so mojstri že naredili. Čakamo pa na elektriko. Ko je gorelo, so odpeljali števec. Minilo bo že pet mesecev, pa ga še niso pripeljali nazaj. Ko ga dobimo, bomo spet lahko izvedli priklop na elektriko. V stanovanju je že vse prebeljeno, zdaj pa bo treba kupiti pohištvo,« nadaljuje Marija, ki se je zelo razveselila donacije iz Krambergerjevega sklada. »S tem bova kupila spalnico,« je hvaležna. Ni se pozabila zahvaliti družini Pirnat, ki jima ves čas stoji ob strani. »Ko kaj rabim, so tu. Pa hvala tudi, ki nam je odstopila tole nastanitev. Dokler ne greva domov, sva lahko tu.« Od Marije se odpravimo še k Novakovim.»Hvalabogu, da je občina Ivančna Gorica tako hitro ukrepala in rešila streho, dobili smo tudi novo fasado. Streha je bila rešena v treh tednih,« je takoj omenil, ki pa se zdaj z ženo trudi, da se čim prej vrne na dom, kjer je nastalo precej škode. Koliko točno, še ni povsem ocenjeno, dela za obnovitev pa so stekla. »Malce je treba čakati mojstre, ki imajo v teh mesecih veliko dela,« je dodala Jožetova žena, oba pa si želita, da si uredita v svojem domu vsaj eno sobico, da bi spet zaživela tu.»Sem optimist, v dveh mesecih bo to rešeno. Elektrika je napeljana, zdaj čakamo vodovodarja, treba je urediti še sanacijo dimnika, potem bo steklo hitreje,« je naštel Jože. In v isti sapi dodal, da sta takoj po požaru dobila nastanitev v garsonjeri v vasi Žabjek na drugi strani ceste. »Hvala vsem, a saj razumete: dom je le dom,« je pred slovesom pristavila Jožica, ki ima pod hišo tudi vrt, tu je še garaža, pri sestrični pa je ostala prijazna nemška ovčarkaRexa, ki jo vsak dan obiščeta.