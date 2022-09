Poglejte, s kakšno hitrostjo naraščajo reke po Sloveniji: objavili posnetke (VIDEO)

Zaradi močnega deževja, ki traja že vse od četrtka, so številne reke prestopile bregove in začele poplavljati. Še vedno naraščajo predvsem Krka s pritoki, ki bo v soboto ponoči še narasla, Sava v zgornjem in spodnjem toku ter Savinja in Dravinja v spodnjem toku. Sava bo največjo vodnatost v spodnjem toku dosegla zvečer.

Razlivajo se tudi pritoki Ljubljanice, med njimi najmočneje Gradaščica, medtem ko Ljubljanica poplavlja na Ljubljanskem barju. Znova sta poplavljali tudi Logaščica in Idrijca v zgornjem toku.

Arso je objavil videoposnetke, kako se je dvigovala gladina Kolpe, Poljanske Sore, Gradaščice, Ižice in Hublja.