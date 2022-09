Poglejte si te prizore poplav: najhujše šele prihaja zvečer?

Vodnatost rek se je zaradi močnega dežja ponoči povečala. Kolpa poplavlja, danes so možna tudi razlivanja nekaterih drugih rek, med drugim Ljubljanice in Krke. Popoldne se bo sicer vodnatost večine rek začela zmanjševati, kar se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso).

Pretok Kolpe v srednjem toku se je ponoči ustalil in se je proti jutru začel zmanjševati. V spodnjem toku pretok še narašča, največjo vodnatost bo Kolpa dosegla popoldne. Naraščajo še Krka s pritoki, ki bo v soboto ponoči še narasla in se lahko na izpostavljenih mestih razlije iz struge, Sava v zgornjem in spodnjem toku ter Savinja in Dravinja v spodnjem toku. Sava bo največjo vodnatost v spodnjem toku dosegla zvečer.

Danes ponoči so ponovno naraščali in se razlivali pritoki Ljubljanice, med njimi najmočneje Gradaščica. Znova sta narasli in poplavljali tudi Logaščica in Idrijca v zgornjem toku. Danes Ljubljanica poplavlja na Ljubljanskem barju.

Ponekod tudi močan veter

Petkovo celodnevno deževje (ponekod pa tudi močan veter) je sicer po državi povzročilo precej nevšečnosti. Največ je bilo poplav meteornih voda in naraslih rek ter vodotokov, veter je razkril več streh objektov, poplavljeni so bili podvozi, na cestišča so meteorne vode nanesle blato in poplavni material, podrtega je veliko drevja.

Narasli potoki in hudourniki so ogrožali več objektov, ki so jih gasilci zavarovali s protipoplavnimi vrečami. Sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov, zaradi tega je bilo zaprtih tudi več cest.

Hudo je bilo med drugim na območju Črnomlja, kjer je voda zalila več objektov in kletnih prostorov.

Gasilci posredovali na 284 lokacijah

Gasilci so po podatkih uprave za zaščitno in reševanje posredovali na 284 lokacijah. Aktiviranih je bilo devet poklicnih in 178 prostovoljnih teritorialnih gasilskih društev. Največkrat so posredovali na območjih Ljubljane, Nove Gorice, Novega mesta, Trbovelj, Celja in Postojne.