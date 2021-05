Poglejte, s čim se je mučil Primož Peterka (FOTO)

250 250 planičarjev se je zbralo.

Tomaž Šušteršič je razporedil skupine. FOTO: Boštjan Fon

Franci Petek je zagrizel v breg. Foto: Boštjan Fon

Zadnjo soboto v maju se zberejo vsi tisti, ki čez zimo delajo na letalnici in drugih skakalnicah pod Poncami. »Planica je kraljica in zanjo je treba skrbeti, tudi ko ni v svojih najlepših, snežno-pomladnih oblačilih, ozaljšanih z marčevskim soncem, ko prirejamo zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih,« je slikovito dejal vodja letalnice: »Zavezani smo temu, da za Planico poskrbimo tudi, ko nismo na očeh javnosti, in zato je organizirano že tradicionalno majsko čiščenje, kjer se zberemo skorajda vsi, ki smo vpeti v delovanje spektakla pod Poncami. Tako našo Planico pripravimo na poletje. Te akcije nismo organizirali le lani zaradi vsem znane situacije s koronavirusom.«Da se skupina, bilo jih je okoli 250, ni zapodila le po letalnici navzgor – do vrha vodi natančno 1191 stopnic –, je poskrbel generalni sekretar OK Planica. Po mikrofonu je razporedil skupine: »Čiščenje bomo opravili na parkiriščih pod letalnico, na sami letalnici na strani Tamarja in na strani proti Ratečam, v izteku je treba pograbiti sekance, ki so ostali po tistem, ko se je umaknil sneg. Nekaj skupin gre na travne brežine, kjer se bo pograbilo pesek in tako omogočilo rast na zelenih površinah, očistiti je treba tudi sodniški stolp in območje okoli njega. Covid-19 počasi, a vztrajno postaja preteklost in upam, da se jeseni ne bo vrnil med nas.«Vendar se planičarji niso odločili le za delo na največji napravi. Podali so se tudi na vse manjše skakalnice, na eni izmed njih je trenirala svetovna zvezdnica ženskih skokov, in njihovo okolico, povili in pospravili so vse senčne zavese, eni so šli po cesti in drugi po tekaški stezi do Tamarja ter v dolžini štirih kilometrov pobrali vse smeti, očistili so tudi tekaški stadion in okolico Nordijskega centra.V naslednji sezoni bomo pod Poncami priča tekmam svetovnega pokala v smučarskem teku, nordijski kombinatorci se bodo prav tako merili za točke v svetovnem pokalu, tu je finale svetovnega pokala v skokih na letalnici konec marca 2022, predvideni sta tudi dve tekmi celinskega pokala v smučarskih skokih. »Akcija ni le delo in druženje, gre tudi za utrjevanje moštva planičarjev, na njih bo slonel dobršen del praktične izvedbe nordijskega svetovnega prvenstva, ki ga bomo v Sloveniji gostili prvič,« je razložil Pergarec. Na delovno akcijo so prišli tudi številni znani obrazi Planice, med drugim, nekdanji generalni sekretar OK Planica, pa nekdanji smučarski skakalni svetovni prvak, danes direktor Zavoda za šport Planica, nad stolpom se je z železnimi cevmi mučil dvakratni svetovni prvak v smučarskih skokih, rokave je zavihal, ki je funkcijo vodje tekmovanja v Planici po 13 letih prevzel odprav marca letos na finalu, seveda niso manjkali njegova desna rokater še kup drugih, tudi, ki je na Smučarski zvezi Slovenije odgovoren za odnose z javnostmi.Ob koncu dela so organizatorji povabili k mizam ob Kavki, objektu v senci velikanke, ki je bil obnovljen pred petimi leti, in poskrbeli za vse udeležence z okusnim kosilom, srečelovom, seveda pa nista manjkala pražen krompir, ki so ga pripravili člani Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi, ter jabolčni zavitek, ki mu tam seveda rečejo štrudelj.