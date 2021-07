Poglejte mlade Slovence in Slovenke ob vstopu v vojsko (FOTO)

116 udeležnecev, od tega 15 deklet



Tabor za nepolnolete dijake

Slovenska vojska v zadnjem letu pospešeno novači mlade in nekoliko manj mlade, da se pridružijo vojakom, kot profesionalci ali prostovoljci.Za prostovoljno služenje vojaškega roka je pripravila za udeležence poseben paket, kot smo že pisali, nekaj več kot 3000 evrov plače na osebo . In 81. generacija prostovoljcev je že začela s svojim urjenjem.Po fotografijah sodeč, je med njimi kar nekaj žensk. Ti bodoči vojaki in vojakinje so se zbrali v Bohinjski Beli, kjer jih čaka prva faza urjenja pod taktirko pripadnikov Šole za častnike. »Na prostovoljnem služenju vojaškega roka v Vipavi, Murski Soboti in na Bohinjski Beli, je trenutno 116 udeležencev – vojakov prostovoljcev, od tega 15 deklet,« so nam povedali na Ministrstvu za obrambo.Kot piše vojska na Facebooku, pa so začeli še tabor v novomeški vojašnici, kjer so zbrali udeležence tabora MORS in mladi. Njih usposabljajo pripadniki Logistične brigade. »Dobrodošli in srečno,« so zapisali.Na ministrstvu so nam povedali, da se lehako na šestdnevne poletne tabore MORS in mladi prijavijo nepolnoletni dijaki. »Če je dovolj mest, se lahko prijavijo tudi osnovnošolci 9. razredov ter polnoletni dijaki. Za slednje in tudi za študente je sicer namenjen štirinajstdnevni Vojaški tabor, ki pravkar poteka. Na tem taboru je 80 udeležencev. Za tri poletne tabore, ki smo jih organizirali to poletje smo prejeli 387 prijav. Dveh taborov, ki sta se že končala in na enega, ki trenutno poteka se je dejansko udeležilo 304 fantov in deklet. Tabori predstavljajo obliko obrambnega usposabljanja mladih državljanov in so namenjeni tudi seznanitvi mladih za možnosti vojaške službe in vojaškega poklica.«