Vojska vabi na poletno delo in ponuja več kot 3 tisočake

Slovenska vojska že nekaj časa pospešeno promovira akcijo Postani vojak, s katero želi privabiti čim več moških in žensk, da bi vstopili v vojsko v smislu prostovoljnega služenja vojaškega roka. Da bi motivirali Slovence in Slovenke, so celo dvignili denarno nagrado za trimesečno usposabljanje v Vipavi, Murski Soboti in Bohinjski Beli. Takole so zapisali: »Dvig denarnega prejemka za cca 1000 evrov, za čas služenja je denarni prejemek 2175 evrov, po uspešnem zaključku pa še 1024 evrov, ki jih lahko kandidat uporabi za 30 ur praktične vožnje v avtošoli.« Poleg tega ...