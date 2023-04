Poglejte, kako so skriti talenti znova navdušili z verzi (FOTO)

Velika dvorana Gočovskega dvorca je bila pred dnevi pretesna za vse udeležence že 18. srečanja skritih talentov, ki ga je zgledno pripravilo in izvedlo trojiško društvo. Prišli so literarni ustvarjalci iz vseh upokojenskih društev Podravja in Pomurja, ki jih je najprej pozdravil in nagovoril predsednik Društva upokojencev (DU) Sv. Trojica Darko Perko. Izrekel jim je iskreno dobrodošlico sredi sončnih Slovenskih goric in se javno zahvalil pobudnici srečanj Mariji Marici Klobučar. Posebne dobrodošlice sta bila deležna župan in podžupan občine Sv. Trojica David Klobasa in Smiljan Fekonja.

Letos prvič dedki in možje

Na prvem srečanju skritih talentov leta 2005 je sodelovalo samo šest literarnih ustvarjalcev, iz leta v leto pa jih je bilo več. Prihajali so od blizu in daleč, najprej predvsem babice in prababice, kmečke gospodinje in žene, letos pa so prvič prišli tudi dedki in možje. Klobučarjeva, ki je bila v preteklosti dolgoletna uspešna predsednica DU, je povedala, da so izjemno veseli množične udeležbe na srečanjih, katerih poglavitni namen je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti med upokojenci. Trojiški župan se jim je zahvalil za dragoceno ohranjanje kulturne dediščine.

Gočevski dvorec je bil poln skritih talentov.

»Puščate globoke sledi v našem kraju in soustvarjate zgodovino naše občine, zato vaše delo izredno cenimo,« jim je polaskal Klobasa in na kratko predstavil program letošnjega občinskega praznika Trojicafest 2023. Udeleženke in udeleženci so letos predstavili različne literarne zvrsti. Največ je bilo poezije, s katero so zlasti kmečke gospodinje in babice z nostalgijo obujale spomine na stare čase. Pesmi so opevale domovino, navezanost na domači kraj in kmečka opravila, ki so šla v pozabo. V nekaterih verzih je bilo občutiti grenkobo zaradi slabega odnosa družbe do upokojencev, a so jih avtorice lepo začinile s humornimi dovtipi. Izjemno doživeto in izvirno se je predstavil humorist Oskar Neuvirt z verzi o vinogradih, vinski trti, trgatvi, klopotcih in vinu. Z nastopom je razveselil občinstvo, to je z zanimanjem prisluhnilo tudi stvaritvam v izvirnem prekmurskem narečju.

Največ je bilo poezije, s katero so zlasti kmečke gospodinje in babice z nastalgijo obujale spomine na stare čase.

Srečanje je minilo v vedrem razpoloženju in upanju, da bo kulturna ustvarjalnost med upokojenci še naprej cvetela in da bo trojiški festival skritih talentov ostal živ. Razšli so se z željo, da bi jih kultura še naprej povezovala in združevala.

Oskar Neuvirt je prebral verze o vinu.