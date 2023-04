Poglejte, kako je zeleni Jurij poskočil in pobiral darove (FOTO)

Učenci in učiteljice Osnovne šole Primoža Trubarja Laško so s podružnično šolo Debro ter Zvezo kulturnih društev občine Laško Možnar pripravili sprevod zelenega Jurija po laških ulicah. Okoli 250 učencev nižje razredne stopnje se je s spremljevalci in harmonikarji podalo na pot.

Člani KD Miklavž so takole izdelovali rogove in piščali.

Zeleni Jurij, ki so ga spremljala dekleta s košaricami pisanega pomladnega cvetja v rokah in venčki na glavah, ter fantje z rogovi iz lubja, »prdeci« ter piščalkami, s katerimi so delali velik trušč, je na svoji poti prosil špeha in jajc, razveselil pa se je tudi drugih dobrot, ki so mu jih ljudje nastavili v košare.

Miha Mastnak, David Mraz, Jaša Knez, Lara Lorger Čater, Lovro Hirci in Nino Požun (od leve) so spremljali sprevod.

Zelen’ga Jurja vodimo, za jajca, špeha prosimo. Sveti Juri orožnik, bodi ti naš pomočnik. O svetem Jurju maša je dobra kravja paša.

Odet v bukovino

Sprevod zelenega Jurija se je na določenih mestih ustavil, nato pa so učenci z učiteljicami, ob spremljavi glasbenikov, letos so bili v sprevodu kar štirje harmonikarji, in sicer David Mraz, Jaša Knez, Lara Lorger Čater in Lovro Hirci, pa tudi klarinetist Miha Mastnak in basist Nino Požun, zapeli posebno Jurjevo pesem, ki gre takole: »Zelen'ga Jurja vodimo, za jajca, špeha prosimo. Sveti Juri orožnik, bodi ti naš pomočnik. O svetem Jurju maša je dobra kravja paša.« Ta pesem je zapisana tudi v III. zvezku dr. Karla Štreklja – Slovenske narodne pesmi, ki je izšel med letoma 1904 in 1907. A so peli tudi druge, pretežno znane ljudske pesmi in še katero drugo znano vižo so urezali muzikanti, da je bilo bolj veselo.

Dekleta so imela v košarah in na glavah veliko rož.

Zeleni Jurij, ki je spomladanski kolednik, odet v zeleno bukovino, je bil vselej na čelu sprevoda. Na nekaj mestih se je ustavil, ko so pred njega položili košaro z dobrotami, pa je v znak zahvale in zadovoljstva trikrat poskočil. Dekleta so ponosno delila šopke rožic, ki so jih nabrale na domačih travnikih, fantje pa so razkazovali svoje piščali in rogove.

Fantje so ponosno razkazovali prdce, piščali in rogove.

Nazadnje se je druščina zelenega Jurija ustavila na graščinskem dvorišču pred laško občino, kjer so se fantje tudi pomerili s svojimi rogovi in izbrali tistega, ki je imel najdaljšega in je z njim tudi najglasneje trobil. Gostinec Miran Ojsteršek je iz jajc in špeha pekel posebno Jurjevo jed, imenovano »cvrtnjak«, ki so jo lahko pokusili vsi, ki so se zbrali na občinskem dvorišču, prav tako so si mnogi z zanimanjem ogledali, kako se iz vrbovega lubja izdelajo rogovi in piščali.

Vesel je bil darov.

To so prikazali člani Kulturnega društva Miklavž, medtem ko so dekleta in žene kulturne sekcije Strelskega društva Mala Breza pletle venčke tako iz svežega cvetja, žingrla in bršljana kot tudi krep papirja, tako imenovani kranceljpint. Omenjeno prireditev v Laškem uvrščajo v sklop izvirnih, narodopisnih posebnosti tega mesta, ki temelji na pisnih virih iz druge polovice 19. stoletja.

Članice SD Mala Breza so pletle venčke iz rož, bršljana in žingrla.