Poglejte, kako je sneg zrušil streho novomeškega velodroma (VIDEO)

V olimpijskem centru v Češči vasi pri Novem mestu je preobilen moker sneg nekaj po 13. uri danes zrušil napihljivo streho tamkajšnjega velodroma. Mestna občina Novo mesto ima sicer omenjeno streho v najemu, škode pa še ne morejo oceniti, je za STA dejal direktor občinskega Zavoda Novo mesto Aleš Makovac.

Zaradi težkih snežnih padavin so na velodromu upoštevali vse varnostne protokole. Skupaj z lastnikom, družbo Duol, so streho dodatno napihnili in notranjost velodroma segreli, kljub temu pa je bila teža novozapadlega snega prevelika in je streha klonila, je pojasnil Makovac.

Kriva je bila teža vode, ki se je nabrala ob taljenju snega. Pred padcem strehe so z velodroma odstranili vse ljudi, gasilci pa so nesrečo poskušali preprečiti s črpanjem padavinske vode z vrha napihljivega balona.

Po padcu strehe poskušajo na velodromu preprečiti nastanek dodatne škode, družba Duol pa išče vse možne rešitve za nastalo stanje in vnovično postavitev strehe, je še zatrdil Makovac.