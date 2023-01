Policija izdala opozorilo: Ne odpravljate se na pot, če to ni res nujno potrebno

Zaradi močnega vetra je Arso izdal oranžno opozorilo za večino države. Veter je težave povzročal že v soboto zvečer, o težavah so poročali tudi v nedeljo. Še bolj vetrovno bo v ponedeljek, ko je ob sneženju pričakovati tudi snežne zamete in vetrolome. Policija poziva k previdnost.

Vozne razmere se bodo v naslednjih urah in dneh marsikje zelo poslabšale. »V noči na ponedeljek bo namreč nekatere dele države zajelo močnejše sneženje, na Primorskem in Notranjskem naj bi v ponedeljek do večera zapadlo celo do 50 centimetrov snega. Ponekod bo zaradi močnega vetra poleg snežnih zametov, ki jih bo zanašalo na cesto, zelo zmanjšana tudi vidljivost. Voznikom zato svetujemo previdnost oziroma priporočamo, da se v tem času ne odpravljate na pot, če to ni res nujno potrebno,« so pozvali na Generalni policijski upravi.

Še nekaj nasvetov

Policisti opozarjajo tudi na varnostno razdaljo, ki je v takšnih situacijah izjemno pomembna. Možni bodo zastoji, vozniki tovornih vozil pa lahko v času sneženja pričakujejo prepoved vožnje. Svetujejo še: ne pozabite na lopato, orodje za čiščenje snega in veliko strpnosti, v avtu imejte dovolj goriva, na pot pa se odpravite pravočasno in nikakor brez zimske opreme. Obvezno vnaprej preverite prometne razmere na relaciji, na katero se podajate.