V zadnjih 12 urah zapadlo dobrih 20 centimetrov snega, prižgali rdeči alarm

V Novem mestu in Kočevju je v zadnjih 12 urah zapadlo dobrih 20 centimetrov snega. Na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini sicer še sneži, ekipe zimske cestne službe so povsod na terenu in sproti plužijo ceste. Na Celjskem že od nedelje zvečer pada dež s snegom. V višje ležečih predelih je zapadlo od 10 do 30 centimetrov novega snega, vendar ne po vseh hribih.

V višje ležečih predelih je zapadlo od 10 do 30 centimetrov novega snega. FOTO Jure Eržen, Delo

Vremenska slika. FOTO: Vreme

Največ ga je zapadlo na Kozjanskem in v Zgornjesavinjski dolini, ekipe celjske zimske službe pa so na terenu že od 1. ure. Tokrat ni tako hudo, kot je bilo pred tednom dni, je za STA povedal vodje celjske zimske službe Damjan Maček. Da tudi na Koroškem še vedno močno sneži, je povedal Aleksander Celan iz Voca Celje. Najvišja izmerjena hitrost burje v zadnji uri je bila 121 kilometrov na uro na merilni postaji Žapuže pri Ajdovščini.

Vremenoslovci napovedujejo, da bo danes po vsej Sloveniji oblačno s padavinami. Po nižinah v notranjosti bo deloma deževalo, deloma snežilo, nad nadmorsko višino okoli 500 metrov bo snežilo. Na Primorskem bo pihala zelo močna burja, drugod okrepljen severovzhodni veter. Veter bo čez dan nekoliko oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od –1 do 4, na Goriškem in ob morju do okoli 8 stopinj Celzija.

Opozorilo

Z Arsa sporočajo, da na Primorskem piha zelo močna burja, ki bo v dopoldanskem času na izpostavljenih mestih še presegala hitrost 140 km/h. Izdali so rdeče opozorilo za jugozahodno Slovenijo. Dopoldne bo vetrovno tudi v notranjosti Slovenije. Čez dan bo veter nekoliko oslabel.

Mogoče vas zanima še:

Kakšno pa je vreme pri vas?