Poglejte, kako je Pirc Musarjeva namočila Brgleza (VIDEO)

Volilna kampanja za predsedniške volitve se bliža koncu in postaja vse zanimivejša. Predsedniški kandidati skušajo s spretno retoriko prepričati volivce, da bi naslednjo nedeljo volili zanje. Spretno izkoriščajo priložnost, da bi sebe povzdignili v očeh volivcev, preostale pa spravili tudi v neprijeten položaj. V soočenju na N1 je Nataša Pirc Musar v eni potezi namočila Milana Brgleza, ko je ta govoril o kadrih, ki bi jih imel ob sebi, če bi postal predsednik države. »Nameravam imeti kabinet s svetovalci, ki vedo več od mene, eden od njih, vsaj za zunanjo politiko, bo Ivo Vajgl. Česa drugega pa ne bi povedal. On me je podprl, nadaljevala bova sodelovanje na takšen ali drugačen način,« je povedal Brglez.

Na njegove besede se je nemudoma odzvala Pirc Musarjeva, ki je dala vedeti, kako se v politiki trguje s kadri. »Zanimivo, da me je Ivo Vajgl poklical prek posrednika in tudi sam rekel, da se je pripravljen umakniti iz predsedniške kampanje v zameno za to, da bi bil svetovalec za zunanjo politiko.«

Nekdanji zunanji minister in evropski poslanec Vajgl je sprva napovedal, da bi kandidiral za predsednika države, a se je pozneje premislil. Kot kandidata ga je podprla stranka Naša prihodnost. Z odmikom kandidature se je odločil, da bo v predsedniški tekmi podprl kandidata Gibanja Svoboda in SD Brgleza. Ta je že takrat dejal, da bo z Vajglom sodeloval, saj je dolgoletni politik, diplomat in človek, ki ga Brglez pri vprašanjih zunanje politike zelo ceni.