Kordiš voditeljico povabil na prav posebno mesto (FOTO)

Voditeljica Maja Sodja je v studiu gostila štiri kandidate za predsednika, ki se po javnomnenjskih anketah uvrščajo na zadnja štiri mesta. Soočili so se Vladimir Prebilič, Miha Kordiš, Janez Cigler Kralj in Sabina Senčar.

Še dober teden nas loči od predsedniških volitev in bitka za predsedniški stolček se zaostruje. Voditeljica je takoj na začetku povprašala Miho Kordiša o njegovi njivi in nezaposlitvi delavcev zaradi kršitve akta o ustanovitvi podjetja. Kordiš je bil oster in jasen, da ima voditeljica napačne informacije in da do kršitve ni prišlo. Voditeljica mu je še enkrat razložila, da je glavni namen socialnega podjetništva zaposlitev brezposelnih in da tega cilja niso uresničili.

Njegova njiva naj bi bila namenjena skupnemu obdelovanju in v pomoč socialno šibkim, da pridejo do hrane v zameno za nekaj vloženega dela. »Vaši fakti so napačni, cela zadeva je zakonsko do pičice urejena,« je še enkrat razložil. Na koncu je voditeljico celo povabil na njivo, da si ogleda njihovo delo.

Predvolilno soočenje. FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

Beseda je tekla tudi o zdravstvu, podhranjenem športu in tem, kako si bodo kandidati prizadevali za spravo in dialog, koga pa bi podprli v drugem krogu volitev, če tja sami ne pridejo, pa tudi o udejstvovanju na družabnih omrežjih, kjer so nekateri bolj aktivni kot drugi.