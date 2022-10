Tega vam kamere niso pokazale: Pirc Musarjeva se je močno razburila (VIDEO)

Soočenje treh predsedniških kandidatov (od sedmih) na Pop TV – Anžeta Logarja, Nataše Pirc Musar in Milana Brgleza – ni minilo v mirnih tonih. Med reklamami so kamere posnele, kako sta se sporekla Pirc Musarjeva in Brglez. Ta ji je očital, da si kot odvetnica izplačuje prenizko plačo, a visoke dobičke, na očitke pa je Pirc Musarjeva ostro odzvala v času odmora, ko mu je odgovorila: »Pa na mojo plačo si šel, povej kakšno imaš ti, javno! Pa daj, na svoji spletni strani. Pa kakšno dohodnino, objavi vse, pa še od žene. Potem se pa dajte v usta in jezik ...« Brglez je ohranil mirno kri, Logar pa je dejal, da je bil odgovor Pirc Musarjeve, »res nizek«.

Posnetek snemanja za kulisami je, kot kaže, kandidate presenetil, saj je Pirc Musarjeva zapisala na twitterju, da ni vedela, da so med reklamami snemali njihov pogovor.

Koliko zasluži Brglez, evropski poslanec, ni povedal. A smo pred dvema letoma v članku pisali, da kot evropski poslanec prejema plačo 8932,86 evra, ki jo bremenijo davek EU in prispevki za zavarovanje, zaradi česar znaša končna plača 6962,95 evra. Dejal je, da sam na to plačo plača še slovensko dohodnino, kar pomeni, da v njegovem primeru plača znaša okoli 5500 evrov. Leta 2020 je dejal, da »ko plačam dohodnino in zdravstveno zavarovanje v Belgiji, slovenskega žal nimam oz. si ga moram plačevati sam«. Za dnevno udeležbo (stroške itd.) v Bruslju dobi še dnevnico 310 evrov, če je tam (dnevnice so namenjene za najem stanovanja, življenje v Bruslju in Strasbourgu ipd.). Če dela od doma, tega ne dobi.