Podaljšanje turističnih bonov vsaj do konca julija? Zavrnjeno!

Člani odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide so na današnji nujni zavrnili predlog nepovezanih poslancev, da bi veljavnost letošnjih bonov 21 podaljšali vsaj do 31. julija prihodnje leto. Kot je med drugim pojasnil državni sekretar Simon Zajc, poleti namreč pomoč v obliki bonov ne bo več odločilni faktor za turistični sektor. Prav tako so glasovali proti dopolnilu SAB, s katerim so želeli možnost koriščenja bonov razširiti še v dejavnosti trgovanja z električno energijo, s plinom, trgovino na drobno z motornimi gorivi in drugo trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic.

Poslanska skupina nepovezanih poslancev je predlog novele zakona o interventnih ukrepih za pomoč turizmu, s katero bi podaljšali veljavnost letošnjih bonov, vložila novembra, v začetku tega meseca pa je podaljšanje veljavnosti bonov napovedala tudi vlada.

Kot je v imenu predlagateljev pojasnila Janja Sluga, so predlog pripravili, ker je šla komunikacija vlade ves čas v smeri tega, da o podaljšanju letošnjih in lanskih bonov ne razmišlja.

So pa v nasprotju z vlado, ki je podaljšanje veljavnosti letošnjih in lanskih bonov predlagala do 30. junija, nepovezani poslanci predlagali, da bi bilo bone mogoče koristiti do konca julija 2022, ob tem pa bi po besedah Sluge pustili možnost, da se vlada glede na zdravstvene razmere odloči, ali bi veljavnost nato še podaljšala.

Vlada se s predlogom nepovezanih poslancev ni strinjala, saj se je po pojasnilih državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Zajca izkazalo, da turizem poleti zaživi tudi brez pomoči države v obliki bonov.