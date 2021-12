Odpovedujejo se rezervacije, v hotelih za silvestrovo še proste sobe

Slabe epidemiološke razmere pri nas in po svetu mnogim ne vzbujajo želje, da bi potovali iz svoje države, zato ne preseneča dejstvo, da se tuji turisti že drugo leto zapored ne odločajo za silvestrovanje pri nas. Ljudi skrbi, da se ne bodo znašli z ukrepi, da je v decembrskem času manj zabavne ponudbe, zapirajo pa se tudi posamezne države. Kot opažajo turistični delavci, so se kljub bližajočim se praznikom rezervacije ustavile. Na odpoved rezervacij je vplivala nova različica virusa, pa tudi to, da je vlada podaljšala uporabo bonov še za naslednje leto.

Nekaj hotelov v Ljubljani, na Pohorju in na Obali smo vprašali, ali imajo zapolnjene sobe za najdaljšo noč v letu in ali po pojavu omikrona opažajo odpoved rezervacij. Takole so odgovorili.

Hotel Rogla in Terme Zreče: V decembru pričakujemo dobro zasedenost namestitvenih kapacitet. Glede na trend rezervacij v zadnjem hipu je za zdaj nekaj prostih kapacitet še v božično-novoletnem terminu. Odpovedi zaradi nove različice koronavirusa ne zaznavajo.

V zadnjem tednu se je povpraševanej po božično-novoletnih počitniških paketih na Obali upočasnilo. FOTO: Leon Vidic, Delo V zadnjem tednu se je povpraševanje po božično-novoletnih počitniških paketih nekoliko upočasnilo. Zaradi epidemiološke slike v Sloveniji in sosednjih državah smo omeli nekaj odpovedi tujih gostov in domačih gostov, ki so se odločili turistične bone izkoristiti v prihodnjem letu.

Sava Hotels & Resort na Obali: Trenutne rezervacije za december in božično-novoletne praznike na naših treh obalnih destinacijah, St. Bernardin resort Portorož, Salinera resort Strunjan, San Simon resort Izola v skupini Sava Hotels & Resorts, kažejo zelo dobro. Gostje, ki povprašujejo in rezervirajo praznične termine prihajajo iz Slovenije, Avstrije, Nemčije in Italije. Imajo nekaj rezervacij, vendar večina ljudi čaka do zadnjega trenutka. V njihovi celotni skupini se trenutno kažejo odpovedi tako individualnih kot tudi kongresnih gostov z vsega sveta zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v svetu.

Hotel Kempinski, Portorož: V obdobju božično-novoletnih praznikih tradicionalno pričakujejo poln hotel in dobro zasedenost. Številsko imajo trenutno manj rezervacij kot pretekla leta, a je ob trendu rezervacij v zadnjem hipu v preteklih letih zelo težko napovedati kakšno bo končno stanje. Nekaj odpovedi so prejeli ob zaprtju Avstrije.

Zasedenost ljubljanskih hotelov v decembru je trenutno žalostna, medtem ko v zdraviliščih pričakujejo dobro zasedenost. Na fotografiji Terme Zreče. FOTO: Press Release : Zasedenost v decembru je trenutno, milo rečen,o žalostna, saj se rezervacije opravljajo v zadnjem trenutku in zelo težko napovedujemo, kaj nas čaka v prihodnjih dneh. Ob trenutnih epidemioloških razmerah ne pričakujejo izboljšanja v prihodnjih dneh oziroma tednih. Nova različica trenutno pri njih ne vpliva na dodatne odpovedi, saj je večina dogodkov in rezervacij bila že odpovedana v zadnjih tednih. Zaradi izjemno slabih epidemioloških razmer v Sloveniji so rezervacije odpovedali skorajda vsi italijanski gostje, ki v decembru tradicionalno obiščejo Ljubljano.

Hoteli skupine Union Hotels Collestions, Ljubljana: Zasedenost hotelov Grand hotel Union, uHotel, Hotel Lev, Central Hotel in The Fuzzy Log je bila od avgusta do oktobra letos dobra, ni pa bila primerljiva z leti pred epidemijo. Poleti je bila zasedenost dobra na račun prostočasnih gostov, in sicer predvsem tujih tranzitnih in gostov iz okoliških držav, manj je bilo čezoceanskih, domači pa so radi rezervirali paketno ponudbo za turistične bone. Dobro zasedenost s prostočasnimi gosti je jeseni dopolnilo gostovanje tujih delegaciji ob slovenskem predsedovanju svetu EU, saj so prav v hotelski skupini Union Hotels Collection gostili večino formalnih in neformalnih dogodkov v Ljubljani (s tem povezane nočitve delegacij). A se je že novembra začel kazati upad v vseh njihovih hotelih. Zmanjševanje števila rezervacij domačih gostov se je začelo ob napovedi podaljšanja veljavnosti turističnih bonov, tuje goste in dogodke pa je odvrnila slovenska in evropska situacija v zvezi s povečanim številom okužb z novim koronavirusom.

Austria Trend Hotel, Ljubljana: Za najdaljšo noč v letu so trenutno 45-odstotno zasedeni, se pa lahko tudi zgodi, da bodo še te rezervacije zaradi novih omejitev odpovedane. Odpovedi rezervacij ne opazijo, ker se vse naredijo v zadnjem hipu. Je pa dejstvo, da je rezervacij bistveno manj, kot jih je bilo v preteklih tednih. Iz hotela opozarjajo, da turistični boni mestnim in konferenčnim hotelom niso pomagali toliko kot zdraviliščem, obalnim hotelom in manjšim turističnim ponudnikom, zato upajo, da se covid 19 čim prej konča, saj ni več veliko rezerv.