Hrana, ki se ji je po tridesetem bolje izogibati

Zdrava prehrana je pomembna v vseh obdobjih življenja, je pa res, da se z leti viša tveganje za nekatere, tudi s prehrano povezane bolezni, zato se je določenim živilom bolje izogibati ali vsaj z njimi ne pretiravati.

Občasno krepčanje s sledečimi po tridesetem ne bo škodovalo, redno ali celo vsakodnevno uživanje pa lahko povzroči precej škode. Seznam nepriporočljivih niza healthmakesyou.com.

Predelane mesnine

Kamor sodijo hrenovke, salame, paštete, šunka in podobne. Zaradi sestave višajo tveganje za srčne bolezni, tudi za srčno kap in za nekatere oblike raka.

Predelane mesnine v nobenem obdobju življenja niso dobra izbira, saj vsebujejo veliko soli in nasičenih maščob ter konzervansov, povzročajo tudi kopičenje kilogramov in zlasti po tridesetem ne bi smele biti več vsak dan na jedilnikih.

Slaščice

Od keksov, tortic, sladoleda, krofov in drugih slaščic. Praviloma so bogate s sladkorjem in višajo tveganje za sladkorno bolezen.

Ob tem telesu dovajajo nezdrave maščobe in prazne kalorije brez prave hranljive vrednosti in povzročajo porast teže.

Zmerno uživanje ali odrekanje tem živilom po tridesetem pozitivno vpliva tako na psihično kot fizično zdravje.

FOTO: Eternalcreative/Gettyimages

Mocarela palčke (ali drugi ocvrti siri)

Znova, če bodo na jedilniku enkrat na mesec ali še redkeje, ne bo nobene škode.

Pogostejše krepčanje z njimi pa zaradi obilice nasičenih maščob povzročajo različne bolezni, od srčnih do malignih, višajo tveganje za debelost in za sladkorno bolezen tipa dve.

Jedi iz bele moke

Testenine, kruh in druge jedi iz bele moke niso priporočljive. Takšna moka je namreč močno predelana in oropana vseh hranljivih snovi, ob tem je v njej veliko enostavnih ogljikovih hidratov, ki povzročajo nagel porast in nato padec krvnega sladkorja.

S tem višajo tveganje za sladkorno bolezen in tudi za pomanjkanje hranljivih snovi v telesu.

Živila iz polnozrnate moke so veliko boljša izbira.

Kalorični koktajli in druge alkoholne pijače

Če kozarček vina skrbi za zdravo srce, je pretiravanje s to in drugimi alkoholnimi pijačami zdravju škodljivo v vseh obdobjih življenja.

Zlasti sladki koktajli ob alkoholu vsebujejo še veliko sladkorja in s tem praznih kalorij ter višajo tveganje za debelost, srčne težave ter tudi depresijo in bolezni jeter.

FOTO: A_namenko/Gettyimages

Energijske pijače

Če je alkohol v razumnih mejah lahko sprejemljiv, se je energijskim pijačam bolje povsem odpovedati.

V njih je veliko sladkorja in kofeina, kombinacija vodi v dehidracijo, povišan krvni tlak, tesnobo, tresavico, pospešeno bitje srca in glavobole ter ko njihov učinek popusti v izčrpanost.

Redno uživanje teh pijač po tridesetem lahko vodi v resne težave z zdravjem.

Sladke žitarice

Znova smo pri sladkorju in praznih kalorijah, ki jih vsebujejo ta predelana živila, priljubljena sestavina zajtrka.

S sladkorjem prihajajo vse že omenjene težave, med drugim debelost in sladkorna bolezen tipa 2.

Pica

Znova, če bo na jedilniku občasno, ne bo nič narobe, pogosto krepčanje z njo pa zaradi v njej prisotnih nasičenih maščob in visokega deleža soli viša tveganje za koronarno srčno bolezen, visok tlak, povišan holesterol in druge z zdravjem povezane težave.

FOTO: Gettyimages

Preslana hrana

Kamor sodijo že omenjene predelane mesnine, ocvrte jedi, vnaprej pripravljena hrana s trgovskih polic in podobno.

Vse to viša tveganje za srčno kap in druge bolezni srca.

Umetna sladila

Umetna sladila so le na prvi pogled boljša opcija od sladkorja.

Dokazano namreč je, da ne pomagajo pri hujšanju, saj spodbujajo željo po pravem sladkorju, poleg tega so povezana z višjim tveganjem za pojav depresije, glavobolov, tesnobe in drugih težav z zdravjem.

FOTO: Shutterstoc Shutterstock

Predelani siri

Sirčki za mazanje, sirčki za toaste in drugi predelani siri povzročajo debelost, visok holesterol in druge zdravstvene težave.

So namreč skopi s hranili in bogati z nasičenimi ter transmaščobami.

Beljakovinske čokoladice

V zapeljivih embalažah s poudarjenim napisom, ki obljublja več beljakovin, so postale priljubljen prigrizek, vendar vsebujejo tudi veliko sladkorja, nezdravih maščob in umetnih dodatkov.

Bolje si je beljakovine zagotavljati z drugimi živili, kot so oreščki, semena, jajca in nepredelani mlečni izdelki.

Instant juhe

V njih je problematična visoka količina soli, ki vodi v povišan krvni tlak. Tu so še še umetni dodatki, ki lahko povišajo tveganje za nekatere oblike raka.

Pokovka iz mikrovalovke

Pokovka je načeloma zdrav prigrizek, saj gre za celo žito, a le, če jo na malo maščobe iz koruze pripravljate sami v ponvi.

Pokovka, ki je namenjena za pripravo v mikrovalovki, je pogosto obogatena z dodatki, kot so sol, maščobe in umetni okusi, ki na različne načine škodujejo zdravju in višajo tveganje za srčne bolezni ter nekatere oblike raka.

FOTO: Vasiliybudarin/Gettyimages

Gazirane pijače

Ne tiste s sladkorjem in ne tiste z umetnimi sladili niso primerna izbira za gašenje žeje tako kot tudi ne kupljeni ledeni čaji in sladki sokovi brez mehurčkov.

Sladkor in barvila iz njih ne koristijo zdravju, saj povečujejo tveganje za diabetes in bolezni srca.

Veliko boljša izbira so voda ali nesladkani čaji.

FOTO: Monticelllo/Gettyimages

Ocvrt krompirček

In druga ocvrta živila so priljubljena, a po tridesetem se je z njimi bolje čim redkeje krepčati.

Zaradi nezdravih maščob in soli povišujejo tveganje za debelost in srčnožilne bolezni.

Koruzni čips

Mnogi ga smatrajo kot bolj zdravega od krompirjevega in ga zato uživajo brez slabe vesti, vendar gre za predelano živilo z veliko soli, umetnimi barvili, konzervansi in drugimi dodatki zato ni prav nič bolj zdrava alternativa krompirjevemu čipsu ali ocvrtemu krompirčku.

Beli riž

Ima visok glikemični indeks in povzroča nagel porast ter nato padec krvnega sladkorja, s tem med drugim viša tveganje za diabetes.

Telesu ne dovaja nobenih hranljivih snovi, saj je oluščen riž oropan vitaminov in mineralov, zato je veliko boljša izbira rjavi, neoluščen riž.

Zelenjava v konzervah

Je priročna in dobrodošla, a je bogata s soljo, včasih tudi sladkorjem in povzroča vnetne bolezni ter z njimi viša tveganje za kronična obolenja.

Po tridesetem z njo zmerno.

Na žaru pečeno meso

Zlasti, če je že počrnelo, vsebuje rakotvorne spojine, imenovane heterociklični amini (HCA).

Pogosto uživanje takšnega mesa viša tveganja za rakava obolenja.