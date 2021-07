Grozljiva nesreča na štajerki, ena oseba po prvih informacijah mrtva

Zaradi nesreče je popolnoma zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru.



Huda prometna nesreča se je zgodila ob 9.20 uri pred izvozom Dramlje. Udeležena so tri tovorna vozila. Po prvih podatkih policije je ene oseba na kraju umrla. Zaradi ogleda kraja prometne nesreče in odstranjevanja posledic prometne nesreče je avtocesta zaprta.



Obvoz za osebna vozila je možen po cestah Celje - Vojnik - Slovenske Konjice ali Celje - Bukovžlak - Proseniško - Dramlje.

