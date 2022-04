Po soočenjih odjeknilo: »Tako prestrašene voditeljice še nismo videli«

Zadnje soočenje na nacionalki je vodila Andreja Gregorič, ki jo lahko spremljamo pri vodenju Prvega dnevnika, z Janom Novakom pa je pred časom vodila tudi oddajo Premagajmo covid. Na soočenju so tokrat govorili o dostopnosti zdravstvenih storitev, o kakovosti dolgotrajne oskrbe, o višini plač in o razdeljevanju socialnih prejemkov. Po oddaji so se usuli številni komentarji na račun vodenja, saj je Gregoričeva na trenutke delovala prestrašeno, sem in tja se ji je zatresel tudi glas.

Mnogi uporabniki twitterja so prepričani, da je voditeljico zdelala trema. Več komentatorjev pa je prepričanih, da bi morala uvodoma prekiniti Bratuškovo, ki je protestirala zaradi prisotnosti Aleksandre Pivec.

Objavljamo nekaj komentarjev s twitterja:

»Ta sicer simpatična voditeljica bo pa verjetno imela nočne more še nekaj dni. Tako prestrašene voditeljice že dolgo nismo imeli možnost spremljati. Ognjeni krst. Drugič bo lažje.«

»Saj so jo kar na štrbunk vrgli v ring, ker nimajo drugega, ki bi bil sposoben higienično in kolikor toliko nepristransko odpeljat zadevo… Glede na okoliščine, je sijajna.«

»More bo prespala. Izkušnja ji ostane. Upam le, da jo bomo še videli na ekranih. Je bilo "drugače". Vse dobro ji želim. «

»Vedno bo tako, nesigurna v posel, ki ga opravlja, ker politika jo pač ne zanima. In velika večina v InfoTV je takih. Ostajajo zaradi pomembnosti, nekega prestiža. In s časoma začenjajo verjeti, da so jacki!«

»Novinka je. Ni enostavno. Ampak, raje sem jo poslušal kot npr. Slaka ali pa Eriko, ki prekinjata non-stop... Mladim je treba dati priložnost.«

»Rezultati prevzema. Prestrašen, nekritičen in naklonjen novinar.«

»Logično, če se z norci pogovarja, logično da je prestrašena. Toliko zlobe, kot je v politikih, to ne moreš verjet.«

»Ni kos situaciji in slabo vodi,najbolj to izkorišča agresivna Bratuškova.«

»Meni je pa všeč...Ni vsiljiva, spoštljiva, ne vsiljuje lastnega mnenja, ni navijaška, taka fajna...«

»Ko je šivilja začela lagati in pjuvati čez vlado, namesto odgovarjati na vprašanje, bi jo bilo treba nujno ustaviti. Škoda, voditeljica ni hotela zaradi treme, ali pač samo ni hotela«

Pred meseci so Gregoričevo med vodenjem Prvega dnevnika zajela močna čustva, takrat je bilo slišati, da ni mogla zdržati solz. O tem smo poročali v članku na tej povezavi.