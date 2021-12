Je voditeljica na RTV med poročanjem zajokala?

Voditeljico Prvega dnevnika, ki ga na nacionalki predvajajo ob 13. uri, so danes med poročanjem o razmerah v gorah in plazu, ki je včeraj zasul tri turne smučarje, prevzela močna čustva. Ko je Andreja Gregorčič govorila o tem, da so v soboto gorski reševalci tik pod vrhom Ratitovca reševali tri turne smučarje, ki jih je zajel plaz in da si je eden pri tem poškodoval koleno, je bilo slišati, kot da je zajokala. Da je postala čusvtena in da se jo je ob tej novici nekaj močno dotaknilo, so opazili tudi gledalci informativne oddaje. Čustva so jo premagala okoli 2. minute po začetku poročil.

Posnetek si lahko v celoti pogledate na RTVSLO.