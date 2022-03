Bratuškova zaradi Pivčeve izrazila protest: To je nedopustno na javni RTV

Tokrat se soočenja parlamentarnih strank udeležuje peterica kandidatov iz strank Levice, SAB, SNS, Desus in Naša dežela. Alenka Bratušek (SAB), Aleksandra Pivec (Naša dežela), Miha Kordiš (Levica), Marija Pukl (Desus) in Zmago Jelinčič (SNS) so med drugim govorili o pokojninski reformi, socialnih transferjih in zdravstvu.

Začelo se je pestro. Bratuškova je prva dobila besedo in takoj izrazila protest uperjen proti nekdanji nekdanji ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter trenutno vlado. »Kaj se dogaja na javni radioteleviziji? To je nedopustno. Tisti, ki so ugrabili RTV, si dovolijo samovoljno odločati o tem, kdo je in kdo ni parlamentarna stranka, Predsednik programskega sveta RTV (Peter) Gregorčič si dovoli govoriti o tem, komu je mesto v državnem zboru in komu ne, to je absolutno nedopustno. Lahko pa rečem, da se z vsebino njegove izjave v celoti strinjam, res je SAB največja grožnja za vse, kar se danes dogaja.« Dejala je tudi, da si vlada podreja medije, sodstvo in izvaja 'orbanizacijo'.

»Upam, da prehajamo na generacijo vodenja, ki se ne bo zgolj prepirala, in ne bo nikogar strah nobenega. Sem zelo za to, da dobimo prostor za predstavitev svojih stališč vsi, ne pa da oviramo eden drugega. Volivci so tisti, ki se bodo odločili, kdo je ponudil boljši program,« je obtožbe komentirala Aleksandra Pivec.

O revščini

Eno izmed zanimivejših vprašanj se je glasilo, ali socialne prejemke dobijo ljudje, ki jih zares potrebujejo. »Socialni transferji niso preveliki, tega nihče ne govori, minimalna plača je prenizka. Se pa socialni transferji delijo brezglavo, pridejo tujci in dobijo veliko več socialnih transferjev kot slovenski državljani, veliko slovenskih državljanov je sram iti vprašat za kakšen dodaten denar,« je povedal Jelinčič. Upravičenost do socialnih transferjev pri tujcih bi po njegovem morala biti vezana na znanje slovenskega jezika.

Bratuškova je dejala, da vsak dan poslušamo vlado, kako se v državi cedita med in mleko, realnost pa je čisto drugačna. »Tako denarna socialna pomoč kot višina plač v državi je prenizka,« pa je dodal Kordiš. »Edini način, da revščino rešimo, je politična odločitev, politična odločitev ljudi v državi pušča v revščini, bodisi tiste, ki delajo, bodisi tiste, ki so v pokoju, bodisi tiste, ki so brezposelni.«

FOTO: RTV Slovenija

O samostojnih podjetnikih in drugih prekarnih oblikah zaposlitve ...

Kaj pa so današnji predstavniki rekli o prekarni (nezanesljivi) obliki zaposlitve in vse več samostojnih podjetnikih? Kordiš je mnenja, da se ni razpaslo samostojno podjetništvo, ampak je to prisilna oblika rednega dela, kjer delodajalec varčuje in ima premoč nad zaposlenim. Še kritičnejši je bil prvak SNS, saj je po njegovem mnenju s. p. izum EU in uvožen iz ZDA, ta oblika pa da omogoča državi, da se znebi nekega segmenta ljudi. »Ljudje, ki upajo na uspeh s to obliko dela, propadejo in padejo še globlje.« Puklova je ob tem poudarila, da mora Slovenija, če je res socialna država, poskrbeti za vse kategorije ljudi, in napovedala, da bo stranka podpirala vse rešitve v tej smeri.