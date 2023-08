Po silovitih poplavah grozijo nove nevšečnosti, omenjajo tudi točo (V ŽIVO)

Po silovitih poplavah, ki so prizadele državo, se bodo hidrološke razmere umirjale, so pa zato vse bolj vidne obsežne posledice ujme, grozijo tudi zemeljski plazovi. Najhuje je v Zgornji Savinjski in Mežiški dolini, kjer so ob porečju Meže odredili preventivno evakuacijo, popustil je tudi del vodnega nasipa na Muri pri Dolnji Bistrici .

Zaradi razmočenega terena se pojavljajo zemeljski plazovi. V Koroški Beli so tako v soboto zvečer zaradi grozečega plazu izpeljali evakuacijo stanovalcev, ki bo trajala do danes do 7. ure, pri čemer ni izključeno podaljšanje. V soboto zvečer so odredili tudi preventivno evakuacijo prebivalcev v porečju Meže zaradi zemeljskega plazu v Črni na Koroškem.

Kako kaže vreme? Danes bo sprva večinoma oblačno, sredi dneva se bo oblačnost trgala. Občasno bodo še krajevne padavine. Popoldne bo Slovenijo od severozahoda prešel pas ploh in neviht, ki bodo lahko tudi močnejše. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Kot je za Radio Slovenija povedal meteorolog Blaž Šter, lahko pride tudi do nalivov, sunkov vetra in manjše toče, je pa verjetnost za te pojave večja na Primorskem. Zvečer se bo ozračje umirilo, dež bo povsod ponehal.

Plazovi med drugim grozijo na območju Slovenj Gradca, Velenja in na Škofjeloškem. Ekipe se bodo skušale prebiti do še vedno nedostopnih krajev in zaselkov, nadaljevala se bodo prizadevanja za vzpostavitev cestnih povezav in druge infrastrukture. V soboto se je s pomočjo Slovenske vojske reševalnim ekipam uspelo prebiti do Črne na Koroškem, kamor so s helikopterji dostavili hrano in najnujnejše potrebščine.

Izredne vremenske razmere spremljamo v živo

7.01 Zaradi poplav in plazov so še vedno zaprte številne ceste na severno Primorskem, Koroškem, Štajerskem, v Zasavju in v Osrednji Sloveniji. Med drugim so popolnoma zaprte ceste med Celjem, Laškim in Radečami, pa tudi relacije Ljubljana-Litija-Zagorje-Hrastnik-Zidani Most, Hrastnik-Marno-Rimske Toplice in Trebija-Žiri-Rovte. Prav tako so zaprte ceste od Mežice in od Šoštanja proti Črni na Koroškem, Dobrova-Polhov Gradec-Ljubljanica, Preddvor-Jezerski vrh, Begunje-Tržič, Ljubno-Solčava ter od Kamnika proti Kamniški Bistrici in proti Gornjem Gradu. Je pa ponovno odprta štajerska avtocesta med Ljubljano in Mariborom.

Razmere se sicer ves čas spreminjajo, zato prometnoinformacijski center za državne ceste svetuje voznikom, naj upoštevajo navodila dežurnih služb in jih poziva, naj ne vozijo na poplavljena območja.

6.55 Poplave in plazovi še vedno povzročajo opustošenje po državi. Zaradi grozečih plazov veliko ljudi noči ni moglo preživeti na svojih domovih. So se pa ponoči padavine umirjale.

V preteklih 12 urah je uprava za zaščito in reševanje zabeležili skupno 230 izrednih dogodkov na 186 lokacijah, od tega največ na območjih regijskih centrov za obveščanje Murska Sobota (36), Maribor (32), Slovenj Gradec (31), Celje (26)in Ljubljana (21). Na terenu je bilo aktivnih 137 gasilskih enot, od tega šest poklicnih. Gasilci so izvajali zaščitne ukrepe ob zemeljskih plazovih in poplavah, črpali vodo iz poplavljenih objektov, odstranjevali podrto drevje in reševali ljudi iz ogroženih objektov, dostavljali nujno potrebna sredstva (hrano, zdravila, itd.), sporočajo iz uprave.

Krka in Sava v spodnjem toku še vedno poplavljata, a noč ni prinesla poslabšanja. Še vedno je najhuje v Krški vasi in Ločah, tudi to noč je nekaj gostov kampa Term Čatež zaradi narasle podtalnice noč preživelo v brežiški telovadnici.

6.50 Geološki zavod Slovenije zaradi velike namočenosti tal opozarja na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov po celotni državi. Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih, še posebej pa na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode, so sporočili.

Posebej naj bodo pozorni tudi na vlažne madeže, prepustnost cevi in stranišč v hiši ter na območja povečane vlažnosti in zastajanja vode na zemljišču. V primeru pojava razpok, posedanja ali zdrsov zemljine naj se posvetujejo s strokovnjakom in obvestijo občino.

Redno pa naj lastniki pregledujejo tudi strma pobočja in naj bodo pozorni na pojave odlomov kamninskih blokov. Skrbno naj pregledajo tudi bazene in ribnike, ter jih popravijo, če puščajo, so še navedli na geološkem zavodu.

Na geološkem zavodu lastnikom objektov na nestabilnih tleh odsvetujejo zasuvanje ali spreminjanje poti jarkov in odtočnih poti. Lastniki naj preprečijo zbiranje in zastajanje večjih količin vode na enem mestu in ne dovolijo, da bi njihove težave z vodo ali tlemi moral reševati sosed, so navedli.

V primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu naj lastniki pokličejo na številko 112.