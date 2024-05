Grenke solze Meghan Markle

Meghan Markle je trenutno najbolj zaposlena z lansiranjem nove blagovne znamke American Riviera Orchard, kraljevi komentator pa je prepričan, da prvih odzivov na izdelek, ki jih ga ponudila pod tem imenom, ni bila najbolj vesela.

Še več, močno so jo prizadeli.

»Ena muha v Meghaninih podvigih je njena internetna znamka America Riviera Orchard. A ona je točila grenke zaradi odziva na prvi produkt, ki ga je ponudila.«

»Ljudje so se norčevali iz njene marmelade, češ da je precenjena in nič posebnega,« je za The Mirror povedal kraljevi avtor in pisec več del o kraljevi družini Tom Quinn ter dodal:

»Prišla je na točko, na kateri je prepričana, da je vse, kar počne, deležno krivične kritike.

Tako kot njen mož meni, da so ljudje do nje nepošteni in ne more razumeti, zakaj ne občudujejo njenega dela.«

»Odkar sta Harry in Meghan zapustila Veliko Britanijo in se preselila v mondeno sosesko Montecito, kjer živijo slavne osebe, kot so Oprah Winfrey, Tyler Perry and Ellen DeGeneres, je vojvodinja posebej občutljiva na kritike razkošnega življenjskega sloga.

Z njenega vidika bi jo morali zato občudovati, ne pa jo blatiti,« je še dodal Quinn.

A čeprav vsi niso bili navdušeni nad Meganino jagodno marmelado, ima vojvodinja tudi nekaj podpornic in podpornikov. Med njimi Chrissy Teigen in Johna Legenda, ki sta tako na družabnih omrežjih kot v intevjuju za OK!magazine hvalila njeno jagodno poslastico.

»To je neverjetno! Eden najboljših grižljajev, kar sem jih poskusil,« se je za omenjeno publikacijo pridušal Legend.

»Nočete je uporabljati, ker je nočete prehitro porabiti. To marmelado hočem vedno v hladilniku,« je dodala njegova žena, s katero je Meghan, preden je zaslovela, nastopala v kvizu Deal or no deal.

American Riviera Orchard je le eden od projektov nekdanje zveznice serije Nepremagljivi dvojec. Obeta se ji nadaljevanje snemanja podkasta Archetypes, ki je bil sprva predvajan na platformi Spotify, a lani umaknjen. Po novem bo predvajan v okviru Lemonada Medie.

Vendar se je tudi predvajanje tam zamaknilo, domnevo zato, ker odgovorni nočejo, da bi vsebine zasenčila Meganina poslovna podviga s spletno znamko in s sodelovanjem z Neflixom.

Kdaj bo predvajan prvi podkast na novi platformi, tako še ni znano.