Policijski psi iščejo nov dom, izhodiščna cena je znana

Se spomnite prisrčne zgodbe mladinske pisateljice Polonce Kovač iz leta 1982, z naslovom Pet kužkov išče pravega? Tudi pri slovenski policiji imajo v teh dneh pet policijskih kužkov, ki iščejo prave (to pomeni: prijazne in ljubeče) lastnike in nov, topel dom.

Seveda pa tukaj ne gre za jazbečarje z začetnico B, kot v omenjeni knjigi, ampak za nemško ovčarko Atheno, belgijsko ovčarko Selvo, rotweilerja Bena, nemško kratkodlako ptičarko Fahro in belgijskega ovčarja Rana. S policije sporočajo, da svoje javne ponudbe lahko oddate do 18. junija 2024, a le, če se čutite »prijazen in ljubeč bodoči lastnik«, ki bo sedaj že bivšim policijskim kužkom nudil vse, kar potrebujejo.

Athena. FOTO: Policija

Javno zbiranje ponudb za pet službenih policijskih kužkov se nanaša na naslednje pse: Službena psička z imenom Athena »od SLO Policije 1949« je nemška ovčarka, poležena 12. januarja 2014. Izhodiščna cena zanjo znaša 100 evrov; Službena psička z imenom Selva »od Slo policije 1949« je belgijska ovčarka, poležena 14. junija 2023. Izhodiščna cena zanjo znaša 800 evrov.

Ben. FOTO: Policija

Službeni pes Ben »Tri zvezde« je rotvajler, poležen 6. oktobra 2022. Izhodiščna cena zanj znaša 1000 evrov; Službena psička Fahra »Makolska« je nemška kratkodlaka ptičarka, poležena 30. julija 2022. Izhodiščna cena zanjo znaša 800 evrov.

Fahr. FOTO: Policija

Službeni pes z imenom Ran »od SLO Policije 1949« je belgijski ovčar, poležen 16. oktobra 2021. Ran, poleg delovnih navad ima tudi zdravstvene težave, in sicer ima samo eno oko, drugo oko je bilo odstranjeno zaradi vnetja pri štirih mesecih starosti. Izhodiščna cena zanj znaša 100 evrov.

Možnost ogleda in kontaktna oseba

Psičko Atheno si lahko ogledate v Enoti vodnikov službenih psov Nova Gorica na naslovu Miren 4, 5291 Miren, po predhodnem dogovoru s Štefanom Vajdom (telefonska številka 05 305 41 84). Pse Selvo, Bena, Fahro in Rana si lahko ogledate na Oddelku za šolanje službenih psov na naslovu Gmajnice 34, 1000 Ljubljana, po predhodnem dogovoru z Ninom Popadićem (telefonska številka 01 200 22 50 ali 01 200 22 51).

Ran. FOTO: Policija

Podrobnejše informacije v zvezi s postopkom javnega zbiranja ponudb lahko dobite pri Mojci Pleško Grah (telefon: 01 428 47 23, e-naslov: mojca.plesko-grah@gov.si) ali Nejcu Nadbathu (telefon: 01 428 47 24, e-naslov: nejc.nadbath@gov.si). Vse informacije o živalih, načinu in roku plačila ter drugih pogojih, vključno z obvezno izjavo in vprašalnikom, ki ju morajo izpolniti zainteresirani kupci, so objavljene na portalu GOV.SI, v rubriki javne objave