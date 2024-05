Na Čopovi odprli prenovljeno restavracijo, gostje ne morejo verjeti, kaj jih je doletelo

»Danes sem bil s kolegi v prenovljenem McDonaldsu na Čopovi ulici v Ljubljani in sploh ne morem verjeti lastnim očem, kaj se nam je zgodilo. Za obrok smo plačali 48 evrov, kar še nekako razumemo, ker smo bili lačni in so v Ljubljani cene, kakršne pač so, a se nam je po naročilu konkretno zataknilo v grlu,« piše uporabnik Reddita.

Če je višje cene gost lokala še sprejel, pa je razočarano ugotavljal novo politiko uporabe toaletnih prostorov.

»Kolega je odšel na stranišče, a je moral sprva skozi neprebojna steklena vrata, ki so se odprla le z dajatvijo petdesetih centov. Je to naša nova normalnost?,« se sprašuje in dodaja: »Za večerjo smo plačali skoraj 50 evrov, ali ni to dovolj, da bi lastnikom gostom lokala omogočili vsaj opravljanje ene izmed osnovnih človeških funkcij?«

Kljub temu, da je restavracija prenovljena in je treba za stranišče še dodatno plačati, pa vse ni bilo kot iz škatlice.

»Od druge obiskovalke smo slišali, da na stranišču sploh ni bilo toaletnega papirja. Poleg plačljivega stranišča pa stojijo umivalniki, kjer si obiskovalci lahko brezplačno umijejo roke, toda voda, ki je tekla iz pipe, je bila skoraj vrela, temperature pa ni bilo mogoče spremeniti,« je bil nad storitvami razočaran uporabnik Reddita.

Ob vsem slabem, so gostje med obiskom restavracije našli tudi svetlo točko - robotske muce. »Zelo simpatična in pozitivna pridobitev, ki nam je s svojo ljubkostjo vsekakor izboljšala celotno izkušnjo.«

Zakaj so se odločili za plačljive toaletne prostore?

Pod objavo so se zvrstili komentarji uporabnikov, ki so diskutirali o tem, ali mora vsak gostinski lokal imeti za svoje goste sanitarni prostor ali ne, v katerih primerih je plačljiv in zakaj pri naročilu hrane gost ne prejme kupona oziroma kode, ki bi mu omogočila prost vstop v toaletne prostore.

Z McDonaldsa so nam potrdili, da imajo plačljive toalete na dveh lokacijah v Ljubljani, in sicer v prenovljeni restavraciji na Čopovi in v bližnji restavraciji na Cankarjevi.

»Obe restavraciji se nahaja na zelo frekvenčni lokaciji, z velikim pretokom ljudi, ki niso naši gostje, ampak restavracijo obiščejo samo za uporabo toalet, zato smo se na podlagi preteklih izkušenj odločili, da so le-te plačljive,« so pojasnili za Slovenske novice.

Ob pojasnilu so dodali, da na lokacijah, kjer je pretok ljudi velik, je po njihovih besedah plačljivost toalete »dokaj običajna praksa, saj te v restavracijah niso javne, ampak so namenjene gostom. Pred toaletami imamo v tej restavraciji na voljo dodatne umivalnike, kjer si gostje pred jedjo lahko seveda brezplačno umijejo roke, za uporabo toalet pa morajo zaenkrat plačati 0,50€«.

Na vprašanje, zakaj gostom, ki so naročili hrane, ne izdajo kupona za brezplačno uporabo toaletnih prostorov, pa pravijo: »Zaradi zahtevnosti našega globalnega softwarja, zaenkrat gost v zameno za plačilo toalet še ne more uporabiti vavčerja, se pa trudimo, da bo ta sistem čim prej vpeljan.«

Dodatno smo jih še vprašali, kako je z izdajanjem računa ob plačilu toalete, saj menda tudi to še ni rešeno, a vprašanje je ostalo neodgovorjeno.

