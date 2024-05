Kandidat za evroposlanca šokiral z izjavami: Janša pravi, da se Bajuk obrača v grobu

Župan občine Sveta Trojica David Klobasa je mnoge pustil odprtih ust, ko je v enem izmed pogovorov razkril, kako zelo se njegova stališča razlikujejo od stališč njegove stranke.

Klobasa je presenetil podpornike svoje stranke, ko se je podpisal pod evropsko iniciativo My Voice, My Choice, ki zagovarja varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti v Evropi, katere pobudnik pri nas je Inštitut 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač. Klobasa je v pogovoru za RTV Slovenija dejal, da se strinja s tem, da vsaka ženska odloča o svojem telesu. Klobasa je z DA odgovoril tudi na vprašanje ali podpira legalizacijo konoplje in pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ali naj Slovenija prizna Palestino in ali so potrebne sankcije proti Izraelu.

Novinarko je zanimalo, kako to, da je njegovo mnenje tako drugačno od stranke, ki jo zastopa, Klobasa pa je odvrnil, da ima v Nsi lahko vsak svoje mnenje.

Odgovori Klobase, ki kandidira tudi za poslanca za evropski parlament, niso ostali neopaženi. Na njih so se že mnogi odzvali, med njimi tudi predsednik stranke SDS, ki je zapisal, da se ob teh odgovorih ustanovitelj Nove Slovenije Andrej Bajuk zagotovo obrača v grobu.

Na njegove besede se je odzval tudi predsednik Nsi in nosilec liste na prihajajočih evropskih volitvah Matej Tonin. Za N1 je dejal, da sta peticija in aktivizem Nike Kovač politično motivirana in v podporo vladi Roberta Goloba – zato, da se aktivira podpornike Golobove vlade na prihajajočih volitvah. Meni, da je področje splava pri nas urejeno, zato to ni potrebno. Kar se tiče evtanazije je dejal, da je stališče stranke proti uvedbi, prav tako je stranka proti legalizaciji marihuane za rekreativno uporabo.

»David Klobasa je predstavil osebna stališča, ki pa so drugačna od uradnih stališč stranke. Nova Slovenija je demokratična stranka z več kot 8 tisoč člani. Logično je, da se vsi o vsem ne strinjamo. Evropska lista Nove Slovenije je raznolika. Na njej so tako kandidati z liberalnimi kot tudi s konservativnimi stališči,« je dejal in dodal, da imajo volivci možnost, da volijo kandidata s preferenčnim lasom in tako določijo, kdo jih bo zastopal v Evropskem parlamentu.