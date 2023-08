Poljansko dolino tako strašne poplave prizadele že pred 100 leti

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež, so Poljansko dolino prizadele tako strašne poplave kot leta 1926, ko je v dolini odneslo vse mostove in se je sprožilo ogromno zemeljskih plazov.

"Sedaj, po stotih letih, je bila količina vode enaka kot takrat, ampak infrastruktura je bistveno boljša in betonski mostovi so vzdržali," je izpostavil. Je pa uničenih veliko manjših mostov in več kot 40 kilometrov cest.

Po poplavah še plazovi

Ogromno je tudi prizadetih objektov, ki jih po poplavah zdaj ogrožajo še plazovi. "Posebna zgodba so zemeljski plazovi ob glavni cesti. To je nekaj neverjetnega, kar še nismo videli in tudi iz tega se moramo nekaj naučiti," je dejal župan, ki ga skrbi predvsem za hiše, ki jim grozijo plazovi ali pa je zemlja pod njimi spodkopana.

Iz treh hiš so ljudi izselili, razmišljajo pa, da bi iz previdnosti izselili še nekaj dodatnih hiš, saj se zemljina še vedno premika in je ogroženih najmanj 10 hiš.

Na pomoč tudi Slovenska vojska

Župan za pomoč prosi tudi Slovensko vojsko, saj, kot je poudaril, življenja, ki se je v Poljanski dolini po poplavah praktično ustavilo, samo z lastnimi silami ne bodo uspeli prav hitro spraviti v normalne tokove.

Vojska bo med drugim pomagala zagotoviti pontonski most proti Javorjem, ki so zaradi podrtega mostu še nedostopne.

Potem ko je bila v petek Poljanska dolina odrezana od sveta, je sedaj zagotovljena vsaj zasilna prevoznost regionalne ceste, pri čemer je zaradi usada pred mostom na Brodeh delno speljana po ozki stranski cesti, ki omogoča promet samo osebnim vozilom.

Na cesti je tudi še veliko podorov, peska in vode, ki še naprej teče z brežin.

Že dva dni je na terenu okoli 170 gasilcev, ki se še naprej ukvarjajo s čiščenjem cestišč in vodotokov ter odpravljanjem druge škode.

FOTO: Neurje.si/Grega Pok

V Žireh poplavilo ali zasulo več kot 100 hiš

"Voda je odtekla, interventne službe pa so še vedno na terenu," je povedal poveljnik Civilne zaščite Občine Žiri Janez Tratnik. Spomnil je, da je bila prva težava ta, da so bile Žiri odrezane od sveta, saj so bile vse dovozne poti zasute ali poplavljene, sedaj je prevoznost zagotovljena, ostajajo pa težave s telekomunikacijami.

V Žireh je bilo poplavljenih ali zasutih več kot 100 hiš. Veliko so jih lahko hitro sanirali, težava pa ostajajo zemeljski plazovi in nedostopnost nekaterih zaselkov z vozili. Med njimi je tudi večje naselje Koprivnik, v katerem je najmanj 30 hiš, je opozoril žirovski župan Franci Kranjc.

"Veliko cest je poškodovanih ali uničenih, da bodo vse ceste normalno prevozne, pa bo minilo še dolgo časa," je ocenil.