Zlate poroke Cvetka in Ante nista praznovala, raje sta šla na maraton (FOTO)

Nedavni 42. Maraton treh src v Radencih je znova postregel z ganljivimi zgodbami. V ospredje sta se s preizkušanji med 7000 udeleženci prebila tudi Cvetka in Ante Bilobrk z Raven na Koroškem, sicer redna udeleženca dogodka, ki sta tokrat premagala razdaljo petih kilometrov. Dan pa bo zakoncema ostal v prav posebnem spominu: ravno na dan teka, bil je 18. maj, sta proslavila zlato poroko.

Kako romantično in navdihujoče, so se jima klanjali mnogi, a ko so izvedeli ozadje njune odločitve, da 50 let zakona zaznamujeta s športnim dnem, so mnogim oči zapolnile solze. Cvetka in Ante se za klasično praznovanje z zabavo, kulinariko ter družino in prijatelji namreč nista odločila zato, ker je njuno skupno življenje pretreslo preveč tragičnih dogodkov. »Odločila sva se, da jubileja ne bova praznovala, saj se nimava česa veseliti. Zato sva sklenila, da greva v Radence tekmovat. Rečeno, storjeno,« je pojasnila Cvetka, Ante pa je pritrdil: »Kar ona reče, to velja!« Bilobrkova sta leta 1995 v prometni nesreči izgubila 19-letno hčer Jolando, pred šestimi leti pa jima je zaradi hude bolezni umrl še 48-letni sin Roman. Po izgubi obeh otrok sta Cvetka in Ante, ki nimata niti vnukov, ostala sama. Imata le drug drugega in pa seveda obilo pozitivne energije. Veliko tečeta, se sprehajata, družita s prijatelji, da se zamotita in odvrneta od bolečine.

Vrt in prijatelji

Tudi v otroštvu jima ni bilo postlano z rožicami: Cvetka, ki se je rodila 1951. v Slovenj Gradcu, je pri dveh letih izgubila očeta, umrl je v Železarni Ravne v delovni nesreči. Mama je nato odšla čez mejo, Cvetka je ostala pri babici po očetovi strani. Osnovo šolo je končala v Šmartnem pri Slovenj Gradcu in srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu. Hitro se je zaposlila v Železarni Ravne, kjer je delala kot knjigovodja vse do upokojitve 1997. Ante se je rodil 1947. v Travniku v Bosni in Hercegovini, leta 1965 pa preselil v Slovenijo, na Koroško. Najprej je delal pri gradbenem podjetju, nato pa tudi v Železarni Ravne, kjer je leta 2001 dočakal upokojitev. Poročila sta se 18. maja 1974 na Ravnah na Koroškem, kjer sta si na Javorniku ustvarila družinsko gnezdo z dvema pridnima otrokoma, ki pa ju je vzela kruta usoda.

A zakonca se borita, dejavna sta zlasti v športu. Ante je pretekel veliko maratonov in polmaratonov, tudi Cvetka ni zaostajala. Po Antejevi lanski operaciji zdaj tečeta nekoliko manj, večinoma pešačita po koroških hribih. Kljub vsemu še vedno tekmujeta tudi za Štajersko-koroški pokal, kjer šteje tudi maraton v Radencih. Udeleženci vsako leto premagajo 18 tekov po celotni severovzhodni Sloveniji. »Imava tudi velik vrt, kjer nikoli ne zmanjka dela. Tako sva vse dneve aktivna in si zapolnjujeva čas, da ne misliva na nesrečo, ki naju je spremljala. Vse okrog sebe spodbujava k dobrim in pozitivnim stvarem, zato naju mnogi občudujejo. Pozitivno energijo deliva z drugimi,« povesta zlatoporočenca, ki po smrti otrok ničesar več ne praznujeta z glasbo.

Edino praznovanje si privoščita s prijatelji tekači ob koncu Štajersko-koroškega pokala, kjer je Cvetka podpredsednica, Ante pa član. »Vsak, ki opravi zadostno število tekov, dobi priznanje in nagrado, večerjo in druženje. Navadno jih je v vsaki sezoni okoli 100. Takrat smo kot ena velika družina,« še pove Cvetka.

Ostala sta brez otrok, vnukov nimata. FOTO: Osebni arhiv

V Radencih sta redna udeleženca. FOTO: Oste Bakal

Letos sta premagala pet kilometrov. FOTO: Oste Bakal