Šok na slovenski glasbeni sceni: odrezali člana legendarne skupine

Iz slovenske glasbene skupine New Swing Quartet (NSQ), ki jo verjetno pozna vsak Slovenec, so sporočili, da so v začetku maja odpustili četrtega člana Tomaža Kozlevčarja, s katerim so sodelovali zadnjih 35 let.

»S Tomažem smo uspešno sodelovali zadnjih 35 let in je nedvomno prispeval velik delež h glasbeni ustvarjalnosti kvarteta. Razen pomanjkanja motivacije ob stanju na področju koncertne dejavnosti in ravnodušnosti je glavni razlog razhoda razlika v odnosu do glasbene usmeritve v prihodnosti,« so v sporočilu za javnost zapisali preostali trije člani Dare Hering, Marijan Petan in Oto Pestner.

Kot pravijo, se bodo po odhodu četrtega člana glasbeno »vrnili v začetke kvarteta in gojili tradicionalni 'solid' gospel, ki ga kot izjemen poznavalec in vodilni pevec kvarteta poustvarja Oto Pestner«.

Skupina, ki izvaja predvsem gospel glasbo, je delujoča vse od leta 1968, z vmesnim desetletnim premorom med letoma 2008 in 2018.

Poleg Kozlevčarja sta nekdanja člana še pokojni ustanovitelj kvarteta Rado Razdevšek in Gregor Bezenšek.