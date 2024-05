Kralj refoška je iz Kort: ocenjevali so bistrost, barvo, vonj, okus in harmonijo (FOTO)

V Istri ima skoraj vsaka domačija z vinogradom kantino in tam je vsak gospodar ponosen na to, da pridela svoje belo ali črno vino. Na zdravje in veselje ga sam rad popije kozarec ter seveda ob pršutu, panceti in podobnem postreže tudi obiskovalcu. Ob tem vzneseno čaka na njegovo oceno pridelka. Tako je tudi v Marezigah nad Koprom in v okoliških krajih Babiči, Boršt, Glem, Lopar, Korte in še v katerem zaselku. Ob cesti dokaj razvlečen kraj ima gostilno, trgovino, sedež krajevne skupnosti, turistično in vinogradniško društvo, cerkev, župnišče ter seveda večji vinski hram z napisom na pročelju – Dežela refoška Marezige.

Ocenjevali so bistrost, barvo, vonj, okus in harmonijo.

Da Marezige niso bile naključno izbrane za naš nekakšen center refoška, potrjujejo tudi rezultati ocenjevanj teh vin iz celotne slovenske Istre, ki so jih tam ocenjevali konec minulega tedna na že 51. Prazniku refoška in slovenske Istre. Ob tem je kraj priznan kot ožji vinorodni okoliš tistega refoška, ki je, kot pravijo, po značaju nekoliko bolj oster in pikanten od refoška, ki nastaja na nekoliko nižjih nadmorskih višinah tram ob morju. V običajnih letinah ima od 11 do 12 odstotkov alkohola, precej kisline in predvsem veliko mineralnih snovi.

Refošk, kdo si?

Praznik je povezal vinarje, gostince in drugo strokovno javnost. Družili so se in izobraževali, saj je novinar Sašo Dravinec predstavil zgodovino refoška, Valentin Bufolin, predsednik društva Sommelier Slovenije, je prikazal spajanje refoška z jedmi, pripravili so okroglo mizo 'Refošk, kdo si? Ali te poznamo?' Izkušnje so delili Ingrid Mahnič, predsednica Društva vinogradnikov slovenske Istre, kuharska chefa Uroš Štefelin ter Karlo Kopjar in Marjana Grčman, predsednica Društva turističnih novinarjev Slovenije.

V Marezigah nad Koprom je Dežela refoška. FOTO: Janez Kočar

Nazdravljanje najboljših pridelovalcev refoška na 51. Prazniku refoška in slovenske Istre FOTO: Janez Kočar

Trta refošk se prilagaja različnim vrstam tal, tudi zahtevnemu laporju in ilovici. FOTO: Vinakoper

Najpomembnejši dogodek pa je bila podelitev priznanj najboljše ocenjenih vin in seveda kronanje kralja refoška. Petčlanska komisija je prejela kar 72 vzorcev vina iz grozdja sorte refoška. Razdelili so jih v kategorije mlad refošk, zrel refošk, rosé in peneča se vina. Uporabili so 100-točkovni sistem, pri čemer so ocenjevali anonimne vzorce ter upoštevali bistrost, barvo, vonj, okus in harmonijo. Komisija je bila po degustaciji vzorcev zadovoljna s kakovostjo vin, kar potrjuje tudi število medalj. Med vsemi vzorci so našli kar dva šampiona in dva prvaka kategorij ter 15 zlatih medalj.

Šampion 51. Praznika refoška in slovenske Istre je vinska klet Robi in Dorjano Korenika iz Kort z vinom refošk letnik 2021. Šampion mladih refoškov je Vinska klet Kralj iz Škocjana z refoškom letnik 2023. Prvak kategorije penečih se vin je Vinakoper s penino Capris rosé. Prvak kategorije rosé vin je prav tako šel v roke Vinakoper, in sicer za vino Koper Rosé letnik 2023. Združenje slovenskega reda vitezov vina – omizje za slovensko Istro in kras že vrsto let dodeljuje naziv kralj refoška, letos je to postal Gregor Korenika iz Kort.

Posebni meniji

Praznik, ki ga je letos ob podpori Mestne občine Koper je organiziral Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper v sodelovanju s Turističnim društvom Marezige in drugimi organizacijami, je prišel v novi podobi in s svežim programom. Da praznik refoška ni potekal samo v Marezigah, je med 10. in 17. majem 10 restavracij destinacije Koper ponujalo posebne menije v znamenju refoška. Obiskovalcem so tako pobliže predstavili izbrana vina, da so se lahko prepustili kulinaričnemu razvajanju v kombinaciji z žlahtno kapljico. Temu predsednica Društva vinogradnikov slovenske Istre Ingrid Mahnič dodaja: »To je letošnja novost, s katero poskušamo ljudem približati, da je refošk v kulinariki odličen.«

Pravijo, da je v refošku mogoče zaznati okus morja in laporne zemlje. FOTO: Jakob Bužan

Borut Fakin in Ingrid Mahnič sta županji Občine Črna na Koroškem izročila vrednostni ček za 11.700 evrov, za žrtve tamkajšnjih poplav. FOTO: Janez Kočar

Za kralja refoška je bil okronan Gregor Korenika. FOTO: Janez Kočar

Praznik pa je imel tudi dobrodelno noto. Borut Fakin, direktor Vinakoper, in Ingrid Mahnič sta Romani Lesjak, županji Občine Črna na Koroškem, izročila vrednostni ček za 11.700 evrov, za žrtve tamkajšnjih poplav.