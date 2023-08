Meteorolog Brane Gregorčič sporočil slabe novice, vreme se bo umirilo šele v ponedeljek

Obilne padavine so v petek zjutraj in dopoldne prizadele zlasti Gorenjsko in Savinjsko dolino, popoldne pa so se večje težave preselile nižje po vodotokih, padavine pa proti vzhodu. Brane Gregorčič z Agencije za okolje (Arso) je povedal, da se bodo razmere umirile šele v ponedeljek. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan pa je pojasnil, da je marsikje dostop do prizadetih območij onemogočen, iz kampa Menina so izvedli helikoptersko reševanje, težave so tudi z zvezami.

Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo čez dan postopno slabele. Na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, predvsem na jugozahodu tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija. Obeti V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. V torek bo jutro sveže in po nekaterih nižinah megleno. Čez dan bo sončno.

Rekordne vrednosti

V zadnjih 12 urah je bilo še huje, kot so kazale najverjetnejše vrednosti, je na dopoldanski predstavitvi dejal meteorolog Gregorčič. Marsikje, tudi na Brniku, je padlo 200 litrov vode na kvadratni meter, največ od začetka meritev. Že zgodaj zjutraj so opozorilno raven dvignili na rdečo. »Nalivov še zdaleč ni konec, smo na polovici,« je opozoril Gregorčič.

Podivjala je tudi reka Savinja. FOTO: Špela Kuralt

Nalivi so se začeli v predgorju Julijcev in na območju Idrije, prešli Gorenjsko, Koroško in Savinjsko dolino. Težave so se prek dneva selile na jugovzhod države, Kočevsko in Dolenjsko, čeprav so tudi na prej prizadetih območjih razmere zelo resne.

»Nalivi se bodo obnavljali,« je opozoril Gregorčič. Na zahodu in v osrednji Sloveniji tako močnih nalivov ne bo več, se bodo pa razmere poslabšale na vzhodu do meje s Hrvaško. V nedeljo pričakujejo še en pas neviht, vendar ne bo povzročal takih težav. Vreme se bo umirilo šele v ponedeljek. Od torka do nedelje bomo spet imeli ugodno vreme s svežimi jutri, a poletnimi temperaturami čez dan.

Težave se selijo drugam

Težave se bodo selile na porečja Save, Krke, Dravinje, v Posavje. Sava bo imela rekordne pretoke ob iztoku iz Slovenije, kar bo zajezilo Krko. Savinja je povzročila razdejanje v Zgornji Savinjski dolini. Šestan je potrdil težave in opozoril, da jim v Zgornjo Savinjsko dolino po tleh sploh še ni uspelo priti.

Gasilci so in bodo še imeli polno dela. FOTO: Tina Horvat

Skrb vzbujajo tudi razmere na Dravi. Kot je dejal Janez Polajnar z Arsa, so dobili informacijo iz Avstrije, da nameravajo še dodatno povečati pretok Drave na 1300 kubičnih metrov na sekundo na mejnem profilu, k temu pa moramo prišteti še lokalne pritoke v Sloveniji. Tako v spodnjem toku dolvodno od jeza Markovcev pričakujejo pretok Drave tudi več kot 2000 kubičnih metrov na sekundo. »To je izredno veliko, že skorajda podobno tisti količini, kot je bila leta 2012,« je dejal Polajnar. Prav tako poplavlja Mura, za zdaj znotraj protipoplavnih nasipov.

Nekateri kraji še niso povezani, zveze so padle, je pojasnil obrambni minister Marjan Šarec. Ljudi je pozval, naj opustijo nenujne poti in ostanejo, kjer so. Veliko cest je zaprtih, zato bi z vožnjo ovirali tudi intervencije. Poleg tega so reševali veliko vozil, ki so obtičala v visoki vodi.

250 vojakov z vso mehanizacijo je na terenu.

Šarec je povedal še, da je na terenu 250 vojakov z vso mehanizacijo. Če bo treba, se bodo kam pripeljali tudi z oklepnim sanitetnim vozilom. Zagotovil je še, da imajo v skladišču v Rojah dovolj protipoplavnih vreč in druge opreme. Civilna zaščita ima na voljo dva policijska in tri vojaške helikopterje, a ti v vsakem vremenu ne morejo pomagati.