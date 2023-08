Slovenija zaradi poplav pristala na naslovnicah tujih medijev

Rekordne katastrofalne poplave v Sloveniji so v zadnjih dneh odmevale tudi v tujih medijih. O njih so obsežno poročali predvsem mediji v soseščini, nekaj pa tudi mediji iz drugih držav. Fotografije poplavljenih krajev, predvsem Raven na Koroškem, so šle po svetu.

Silovite poplave, ki so po zadnjih podatkih terjale najmanj štiri smrtne žrtve in povzročile nepredstavljivo gmotno škodo, so polnile strani medijev tudi v tujini. Najpogosteje so pisali o obsegu silovitih poplav in smrtnih žrtev, med katerimi sta bila Nizozemca, odmevalo pa je tudi reševanje otrok iz vrtca v Mengšu. Nizozemski mediji, med njimi NOS, AD in de Volkskrant, so pisali predvsem o umrlih nizozemskih turistih in petih pogrešanih Nizozemcih. V luči tega so opozorili še na evakuacije kampov in da je Slovenija zelo priljubljena med nizozemskimi turisti.

Obsežno in podrobno so o poplavah pisali predvsem mediji iz držav bivše Jugoslavije. Na Hrvaškem praktično ni bilo večjega medija, ki ne bi poročal o evakuacijah, smrti in obsežni škodi, ki so jo povzročile poplave. Pogosto so se hrvaški mediji v poročanju navezali tudi na razmere doma, saj se je poplavni val sedaj že preselil na Hrvaško, zaradi česar so že morali evakuirati več ljudi.

Podrobnejše poročanje o reševanju otrok iz vrtca v Mengšu

O razmerah so poročali tudi v Bosni in Hercegovini. Portal Slobodna Bosna je pisal o »apokaliptičnih razmerah«. Tudi srbski in črnogorski mediji so poročali o kaotičnih razmerah in apokalipsi, ki jo je doživela Slovenija. Obsežno so o poplavah in razmerah poročali v Avstriji. Podobno kot na Hrvaškem so tudi v Avstriji o poplavah in izrednih razmerah poročali praktično vsi večji mediji, med njimi Kurier, ORF in Kleine Zeitung. Novice o poplavah in fotografije porušenih mostov, poplavljenih mest in reševanja so dosegle tudi italijanske medije, med njimi portal Il Messaggero in Il Sole 24.

Nemški mediji so v poročanju pogosto združili poplave v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem. Med drugim so o poplavah poročali Süddeutsche Zeitung, Tagesschau, Bild, Ntv in Bild. Opozarjali so na težke razmere, poplavljena mesta in neprevozne ceste. Portal časnika Merkur pa je podrobneje poročal tudi o reševanju otrok iz vrtca v Mengšu. »Drama pri katastrofalnih poplavah v Sloveniji: Voda je ujela 22 otrok,« so zapisali v naslovu.

Poplave niso šle niti mimo največjih tiskovnih agencij. Prispevke so med drugim objavile tiskovne agencije AP, Reuters, AFP, dpa, Ansa, APA in druge. O poplavah pa so med drugim poročali še v Franciji, Belgiji, ZDA, Avstraliji, Švici in Pakistanu.