Iz Koroške se je po več dneh oglasila pretresena sodelavka: Trenutno se ne vračajte v Črno, ker to ni možno!

Razmere na Koroškem po katastrofalnih padavinah se še ne umirjajo. Še vedno ni nehalo deževati, ponoči so evakuirali več družin, katerih domove je ogrožal plaz. Zaradi poškodb na omrežju, ki so jih povzročile poplave, je danes na Koroškem nekaj manj kot 1700 odjemalcev, kažejo podatki Elektra Celje.

Se nam je pa iz Črne na Koroškem javila sodelavka Tina Božiček, potem ko je bila več dni brez signala. »Črna odrezana, njeno središče zalito z vodo. Pod vodo je veliko stanovanjskih enot. Trenutno slovenska vojska in policijski helikopter evakuirata ljudi. Naselje Spodnje Javorje je že evakuirano. Strugi rek Javorski potok in Meža sta polni iz zasuti z materialom. Meža se je razlila po cesti do zaselka Rudarjevo. Te poti so neprevozne in neprehodne. Brez elektrike smo bili od petka do včeraj popoldan, ko je bila na voljo dobre štiri ure. Signal je malo boljši, sicer pride za par minut in poneha, nam je zaupala ter dodala, da, kot vedo, o žrtvah ne poročajo, ljudje naj bi bili na varnem.

Poziv vsem sokrajanom

»Poskušajo odstraniti material iz struge. V Spodnjem Javorju grozi plaz pri Matvozu, kar bi pomenil, da bo reka v najslabšem primeru poplavila naselje Rudarjevo. Posamezni zaselki ne komunicirajo med sabo, ker ni signala. Gasilci se ne morejo prebiti do ljudi. Včeraj je na primer helikopter peljal človeka na dializo, tako da je za nujne primere poskrbljeno.«

Ob tem dodaja, da pozivajo vse Črnjane: »Trenutno se ne vračajte v Črno, ker to ni možno. Ostanite na dopustu ali pa si uredite bivališče.«

Evakuacija preklicana

Po cestah v Črno na Koroškem še vedno ni mogoče priti. »Delavci se trudijo odpreti cesto prek Slemena do Črne, a napredujejo počasi, saj se na cestišču vedno znova pojavljajo nove ovire,« je ob tem za STA povedal regijski poveljnik civilne zaščite Alan Matijevič.

Prednostna naloga koroških pripadnikov civilne zaščite je bila danes evakuacija 110 stanovalcev Centra za usposabljanje, delo in varnost (CUDV) Črna, ker je objektu grozil zemeljski plaz. Toda iz Črne so zjutraj dobili informacijo, da so vsi zaposleni in varovanci na varnem. Evakuacijo so tako preklicali.

Kakšne so razmere pri vas? Kontaktirajte nas.