Usoda New Swing Quarteta visi v zraku, Kozlevčar pojasnil svojo plat

Glasbeniki Dare Hering, Marijan Petan in Oto Pestner so presenetili javnost in sporočili, da so se 8. maja odločili, da prenehajo delovati kot kvartet v dosedanji sestavi. Na skupnem sestanku New Swing Quarteta naj bi o tem tudi ustno obvestili četrtega člana Tomaža Kozlevčarja. »S Tomažem smo uspešno sodelovali zadnjih 35 let in je nedvomno prispeval velik delež h glasbeni ustvarjalnosti kvarteta. Poleg pomanjkanja motivacije ob stanju na področju koncertne dejavnosti in ravnodušnosti je glavni razlog razhoda razlika v odnosu do glasbene usmeritve v prihodnosti,« so v sporočilu za javnost navedli razloge za nadaljevanje poti brez Kozlevčarja. »Trije člani se želimo glasbeno vrniti v začetke kvarteta in gojiti tradicionalni solid gospel, ki ga poustvarja kot izjemni poznavalec in vodilni pevec kvarteta Oto Pestner,« so še dodali.

Sporočilo je zavajajoče

Kaj natanko naj bi povzročilo razhod s 67-letnim glasbenikom, ki se je zasedbi pridružil leta 1988, niso podrobneje pojasnili, zato smo se z vprašanji o prekinitvi sodelovanja z zasedbo New Swing Quartet obrnili na Tomaža Kozlevčarja. Pojasnil nam je, da je sporočilo, ki je bilo poslano v javnost, zavajajoče in pravzaprav daleč od resnice.

»Naša zasedba se je znašla v obdobju, ko imamo bogate načrte s turnejami v ZDA in Parizu. Seveda pa imamo tudi dva precej ostarela člana (Heringa in Petana, stara 77 let, op. a.), ki za podobne turneje žal nista več zmožna. Zaradi tega se z Otom že več mesecev dogovarjava za novo zasedbo,« nas je s pojasnilom presenetil Kozlevčar.

Ime zasedbe še visi v zraku

»V tem trenutku ni jasno, ali bo zasedba nosila novo ime,« je na vprašanje, ali New Swing Quartet ostaja ali pa bosta z Otom in drugima dvema mlajšima članoma, s katerima se že dogovarjata in katerih imen ni razkril, nastopala pod drugim imenom.

V dolgoletni karieri so peli po vsem svetu. FOTO: ARHIV ZASEDBE

New Swing Quartet je bil ustanovljen daljnega 1968. FOTO: ARHIV DELA

Tomaž Kozlevčar se je skupini pridružil leta 1988. FOTO: LEON VIDIC

»Povod za iskanje mlajših članov so bili pomisleki našega menedžerja Mihaela Ciglerja, ki se je dogovarjal za turneje. Sam je bil namreč na precej naporni poti, za katero je bil prepričan, da je starejša kolega ne bosta zmogla. Z Otom sva začela razmišljati o iskanju mlajših članov in želela sva si prijaznih dogovorov o ideji, ki jo kot zasedba gojimo že desetletja. Z Otom sva sošolca, isti letnik, pravzaprav, on je že imel 68 let, jaz bom toliko star decembra. Po zadnjih skušnjavah sva bila iskrena, da sva za kreativno delo zmožna še kakšno desetletje, potem bo tudi naju nekdo moral zamenjati,« je bil iskren Kozlevčar, ki nam je še zaupal, da si želita s Pestnerjem in njuno novo zasedbo slediti istemu stilnemu okviru kot v zadnjih 55 letih, torej gospel glasbi.

Za njimi je več kot 1000 koncertov

Zasedba je lani praznovala 55 let obstoja. Legendarna glasbena četverica je v zavidljivo dolgi karieri gostovala po vsem svetu in pela v največjih koncertnih dvoranah in na največjih glasbenih festivalih. Odigrali so več kot 1000 koncertov, nastopali v cerkvah in dvoranah ameriškega juga ZDA ter imeli redne turneje po zahodni in vzhodni Evropi. Na odru so v prestižni karieri stali s svetovno znanimi umetniki in sodelovali z največjimi gospel skupinami.