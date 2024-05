To je smrtno nevarna telovadba (FOTO)

Kitajci radi telovadijo. Na Kitajskem je dejansko mogoče skoraj v vsakem parku videti posameznike in skupine ljudi, ki se razmigavajo na različne načine ali izvajajo borilne veščine, ki imajo v tej deželi dolgo zgodovino. A včasih se lotijo kakšne precej neobičajne telovadbe, ki je lahko tudi nevarna. Kitajski in ameriški mediji so tako poročali o možakarju, ki je umrl med izvajanjem kontroverzne vrste vadbe, pri kateri človek celotno telesno težo drži le z brado, kar naj bi z zmanjšanjem pritiska na živce lajšalo bolečine v vratu in hrbtenici.

Bizarna, a priljubljena

V zadnjem desetletju je ta bizarna oblika vadbe postala priljubljena po vsej Kitajski, še posebno med upokojenci. V bistvu gre za guganje telesa med visenjem v zraku, pri čemer vadečega podpira le usnjen trak za brado. Kot metodo za lajšanje bolečin v hrbtu naj bi vadbo okoli leta 2017 izumil Sun Rongchun iz Šenjanga in vratno guganje je hitro postalo nekaj običajnega v parkih in telovadnicah na prostem po vsej državi.

Tradicionalni zdravilci pravijo, da čudežno deluje na bolečine v vratu in hrbtu.

Čeprav obešanje za brado ne zveni kot najbolj varna stvar na svetu, nanj prisegajo tradicionalni zdravilci, ki pravijo, da prav čudežno deluje na bolečine v vratu in hrbtu. A kljub temu zdravniki že leta opozarjajo na nevarnost. In nedavna tragedija dokazuje, da je ta vrsta vadbe, če se jo izvaja nepravilno, lahko tudi smrtno nevarna.

Smrtonosna napaka

Sredi maja letos je tako umrl 57-letni Kitajec, medtem ko je obešen za brado visel na gugalnici v kotičku za fitnes na prostem v mestu Čengši. Policija je potrdila vzrok smrti zaradi visenja na bradi, očividci pa so povedali, da je namesto brade na gugalnico naslonil vrat, preden je zanihal s telesom. Ena od prič nesrečnega dogodka je ugibala, da je verjetno uporabil preveč sile, ko je zanihal svoje telo. Napaka se je izkazala za smrtonosno.

Vadba se je razvila leta 2017.

»Ni priporočljivo telovaditi z napravo, čeprav koncept temelji na kliničnih principih vleke,« pravi Zhao Qiang, namestnik direktorja Prve pridružene bolnišnice Tianjinske univerze tradicionalne kitajske medicine. »Vadba lahko poškoduje živce in hrbtenjačo ali celo povzroči hromost. Pri fitnesu ni priporočljivo viseti obešen za vrat. To ne bo koristilo ne vašemu zdravju ne vratnim vretencem,« opozarja Zhao.