Po odhodu Desusa je urad »na čakanju«

Vlada je na današnji seji s spremembo odloka o ustanovitvi in nalogah urada vlade za demografijo podaljšala datum začetka uporabe odloka za tri mesece, in sicer na 15. april, so sporočili iz vlade. Vlada je oktobra lani namreč z odlokom ustanovila urad za demografijo, ki bi moral začeti delovati 15. januarja.



Med drugim še ni jasno, kdo bo vodil urad, ki naj bi imel sedež v Mariboru. Sprva je bilo sicer predvideno, da ga bo vodil minister brez listnice iz kvote Desusa. Pozneje so odlok spremenili na način, da je v njem zapisano, da bo urad vodil direktor, ki bo odgovoren vladi.



Nato je decembra Desus zapustil koalicijo in tako se postavlja vprašanje, kdo oziroma kateri stranki bi pripadla izbira vodje urada. Dodatno negotovost vnaša predlog o konstruktivni nezaupnici, ki naj bi ga še ta teden vložilo več opozicijskih strank. Ob tajnem glasovanju namreč ni jasno, ali lahko pride do menjave vlade oziroma kakšen bo odnos Desusa do aktualne vlade, če nezaupnica ne uspe. Po nekaterih špekulacijah bi namreč lahko poslanci Desusa v tem primeru vlado Janeza Janše še naprej podpirali, v tem primeru pa bi morda lahko Desus dobil tudi vodenje urada.



Prvak Desusa Karl Erjavec je sicer možnost takšnega sodelovanja zanikal, saj da so pač opozicija. Ravno Erjavec pa je tudi kandidat za mandatarja nove vlade.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: