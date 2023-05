Po Janševih besedah o »novi državljanski vojni« se je oglasila predsednica Pirc Musar

Izjave, ki so bile po vladni odločitvi o ukinitvi dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja objavljene na družbenih omrežjih, predsednica republike Nataša Pirc Musar ocenjuje kot zelo nevarne. Ker spodbujajo sovraštvo in nestrpnost, jih predsednica države strogo obsoja, so sporočili iz njenega urada.

Po njeni oceni komunikacija med predstavniki političnih strank v zadnjem obdobju ni primerna, zato poziva vse, naj komunicirajo dostojno. Kot so še zapisali v uradu, je že večkrat javno opozorila, da se hujskaštvo in nestrpnost iz digitalnega sveta hitro preneseta v realni svet.

»Predsednica je zagovornica spoštljivega dialoga vedno in povsod in pri tem ne deli med tistimi, ki so ji svetovnonazorsko bližje, in tistimi, ki imajo drugačne poglede. Vsakdo, še posebno politiki, mora začeti pri sebi in biti zgled,« so še zapisali.

Vlada preklicala sklep o razglasitvi dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja

Vlada je namreč na torkovi dopisni seji preklicala sklep o razglasitvi 17. maja kot nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki ga je sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše maja lani, v času, ko je opravljala tekoče posle.

Predsednik SDS Janša je na Twitterju zapisal, da gre za eno najbolj zavržnih in sramotnih odločitev v zgodovini samostojne Slovenije, s katero je vlada »napovedala novo državljansko vojno«. Na družbenih omrežjih so posamezniki nato objavljali zapise s pozivi k nasilju in oboroževanju. Ministrstvo za pravosodje je zato danes tožilstvu naznanilo sume več kaznivih dejanj.

Kaj pravi prvak SDS?

SDS bo uporabila vsa parlamentarna sredstva, ki jih ima na voljo, da se "zlovešče napovedi aktualne vlade" ne bodo uresničile, napoveduje prvak stranke Janša. Na vprašanje o spornih pozivih k nasilju in oboroževanju pa je dejal, da sam k temu ni nikoli pozival.

Ministrstvo za pravosodje je namreč na okrožno državno tožilstvo naznanilo sume kaznivih dejanj, in sicer za različna kazniva dejanja, med drugim javno spodbujanje nasilja ter pozivanje k oboroženemu uporu in rušenju ustavne ureditve, je danes pojasnila ministrica za pravosodje Švarc Pipan.